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اتحاد الصناعات: قرار منع استيراد سلع لها نظير محلي يسهم فى تطوير الصناعه المصرية

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اتحاد الصناعات: قرار منع استيراد سلع لها نظير محلي يسهم فى تطوير الصناعه المصرية اتحاد الصناعات: قرار منع استيراد سلع لها نظير محلي يسهم فى تطوير الصناعه المصرية

محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات

رحب المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية بقرار مجلس الوزراء، للوزارات، والجهات والهيئات الحكومية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، بعدم استيراد أي منتجات لها نظير محلى إلا بعد الحصول على موافقة من الوزير المختص وفى حالة الضرورة القصوى.

وأشار الاتحادً إلى أن القرار جاء استجابة للمطالب المتكررة لاتحاد الصناعات بناءً على طلب المصانع المصرية احقاقا للعدالة ما بين الاستيراد والبيع المحلي وتحقيق المساواة بين الاستيراد بالدولار والبيع بالجنيه المصري.

وأوضح السويدى، فى تصريح اليوم، أن القرار من شأنه المساهمة بقوة فى تطوير الصناعة المصرية، وتوفير المليارات التى تنفق لاستيراد منتجات أقل جودة من المنتج المحلي وأنه سيساعد على تطوير الصناعة وتشجيع المنتج المحلى، مطالباً بمراقبة تنفيذ القرار بشكل حاسم.

وأكد على أنه خطوة جيدة نحو ترشيد المال العام وأوجه الإنفاق، خاصة وأن الحكومات والمؤسسات الحكومية كانت تعتمد على أدوات ومنتجات مستوردة رغم تواجدها فى السوق، و إقرار مثل هذا القانون مع الالتزام بتطبيقه سيوفر مليارات الجنيهات لخزانة الدولة.

أ ش أ

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