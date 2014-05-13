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وزير الأوقاف يطالب جامعة الأزهر بسحب شهادات القرضاوي الأزهرية

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وزير الأوقاف يطالب جامعة الأزهر بسحب شهادات القرضاوي الأزهرية وزير الأوقاف يطالب جامعة الأزهر بسحب شهادات القرضاوي الأزهرية

طالب وزير الأوقاف محمد مختار جمعة جامعة الأزهر الشريف بسرعة سحب جميع شهادات القرضاوي الأزهرية بعد أن تنكر الرجل لوطنه وأزهريته، وسرعة حل فرع اتحاد علماء المسلمين التابع للقرضاوي بالقاهرة، وحظر نشاطه، واعتبار أن أعضاءه منتمون إلى مؤسسة محظورة.

كما طالب “بإحالة القرضاوي إلى طبيب نفسي لمعالجته، حيث لم يعد الرجل طبيعيًا، وبما أنه محسوب على علماء الدين فإن تركه هكذا بدون علاج يشكل خطرًا على الفكر الإسلامي الصحيح”.. مؤكدا دعمه لبيان الأزهر.

وقال الوزير”إن يوسف القرضاوي قد فقد صوابه، وقد أفقده ضياع سلطة الإخوان بمصر وعيه، فصار يتخبط في الفتاوى المغرضة التي تدعم الإرهاب وتدعو إلى الفساد والإفساد في الأرض”.

أ ش أ

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