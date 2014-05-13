رئيس الفضائية المصرية الثانية: متابعة تصويت المصريين بالخارج والتواصل مع الخارجية

أعلن رئيس القناة الفضائية الثانية سعيد أبوجميل رفع درجة الاستعداد لمتابعة فعاليات عملية تصويت المصريين بالخارج تزامنا مع انطلاقها بعد غد الخميس وحتى 18 مايو الجاري.

وقال رئيس القناة الفضائية الثانية -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء– إنه سيتم التواصل مع وزارة الخارجية طوال فترة تصويت المصريين بالخارج لحل أية عوائق يتم استقبالها من المواطنين.

وأضاف أنه ستجري متابعة فعاليات تصويت المصريين بالخارج، مع تخصيص حلقة يوم الخميس عن الاعلام الدولى وتأثيره على الناخب ويستضيف الدكتور عدلى رضا رئيس لجنة متابعة ورصد وتقويم الدعاية والإعلامية والإعلانية للانتخابات الرئاسية، فضلا عن تخصيص حلقة اخرى لتأثير الاعلام الخاص قبل فترة الصمت الانتخابي.

وأضح أبوجميل أنه سيتم تقديم برنامج “صوت مصر” يوم الجمعة على الفضائية المصرية الاولى ويتم الضم عليه من الفضائية الثانية حيث يستمر متابعة حدث عملية التصويت بشكل تحليلي، وأن الخريطة البرامجية للقناة تتضمن متابعة برنامج “هالو أمريكا” مساء الأربعاء ومتابعة كافة أحداث الأسبوع للمرشحين وحملاتهم الانتخابية.

أ ش أ