وزير الرياضة يؤكد التزامه بالمواثيق الدولية ويهدي درع الوزارة لوفد الفيفا

أهدى المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، درع الوزارة لوفد ألاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، خلال استقباله للوفد اليوم لمناقشة كل مايتعلق بالشكوى من التدخل الحكومى فى الرياضة المصرية.

رافق الوفد خلال زيارتهم لمقر وزارة بميت عقبة كل من المهندس هانى أبو ريدة عضو المكتب التفيذى للاتحادين الدولى لكرة القدم “فيفا” والإفريقى “كاف”، وجمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم وحمادة المصرى عضو مجلس الجبلاية.

وطلب وفد الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” من خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، إرسال نسخة من مسودة قانون الرياضة الجديد إلى “فيفا” للوقوف على المواد التى يتضمنها ومعرفة مدى تماشيه مع الحركة الأولمبية الدولية من عدمه.

وأكد عبد العزيز للوفد أن القانون سيكون جاهزا بعد 10 أيام وسيتم إرسال نسخة لكل من اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولى لكرة القدم.

كما أكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، للوفد الثلاثى التابع للاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، التزامه الكامل بالمواثيق واللوائح الدولية، وعدم سماحه بالتدخل الحكومى مطلقا فى الشئون الداخلية للأندية والاتحادات.

وقال عبد العزيز خلال لقائه بوفد “فيفا” بمقر وزارة الشباب والرياضة بميت عقبة، أنه حريص على استقلال الجمعيات العمومية وسيظهر ذلك فى قانون الرياضة الجديد الذى تعدّه وزارة الشباب والرياضة مع اللجنة الأوليمبية.

وأشار عبد العزيز إلى أن القانون سيكون جاهزًا خلال 10 أيام، وسيتم إرساله للجنة الأوليمبية الدولية فى 24 مايو الجارى.

/أ ش أ/