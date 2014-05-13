القبض على شخص توعد رئيس بايرن السابق بحياة مريرة في السجن

(إفي): ألقت الشرطة الألمانية القبض على مشتبه به توعد رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني السابق أولي هوينيس بحياة مريرة في السجن، حيث سيقضي ثلاث سنوات ونصف بتهمة الاحتيال الضريبي.

وذكرت مصادر في الشرطة اليوم الثلاثاء أن اعتقال المشتبه به (50 عاما)، الذي أرسل خطابا طويلا لهوينيس يحذره فيه من أن له نفوذا في كل سجون البلاد متوعدا إياه بحياة مريرة هناك، قد تم بينما كان يستعد لتسلم الأموال التي طلبها من الرئيس السابق للنادي البافاري، وهو الآن قيد الحبس الاحتياطي.

ولم تحدد الشرطة قيمة الأموال التي طلبها المشتبه به لابتزاز هوينيس، في حين أوردت صحفية (بيلد) الألمانية أنها قد تصل إلى مائتي ألف يورو.

وقد أفادت الصحيفة الألمانية مطلع الأسبوع الجاري بأن هوينيس قد قدم طلبا لعدم إيداعه سجن (لانزبرج)، كما هو مقرر.

ويشار إلى أن هتلر قد أودع سجن (لانزبرج)، الذي من المقرر أن يحتجز به هوينيس، بعد محاولة انقلاب فاشلة في 1923 قبل أن يخرج في العام التالي وقد دون كل أفكاره في كتابه (كفاحي).

وأدين هوينيس بقضاء ثلاثة أعوام ونصف بالسجن في مارس الماضي، في قضية تهرب ضريبي بقيمة 27.2 مليون يورو.

وينتج هذا الدين عن الأرباح التي جناها من وراء المضاربة في البورصة عبر حساب في أحد البنوك السويسرية، والذي لم يقم هوينيس بإبلاغ سلطات الضرائب عنه.