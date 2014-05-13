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40 ألف يورو غرامة ' موزة ' أتلانتا

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40 ألف يورو غرامة ' موزة ' أتلانتا 40 ألف يورو غرامة ' موزة ' أتلانتا

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أعلنت لجنة الانضباط بدوري الدرجة الأولي الإيطالي عن غرامة قدرها 40 ألف يورو علي نادي أتلانتا بعد أن ألقى مشجعو الفريق ثمرة موز علي لاعبي ميلان.

ونجح أتلانتا في تحقيق فوزا قاتلا علي ميلان يوم الأحد بهدفين مقابل هدف في اللحظات الأخيرة من لقاء الجولة قبل الأخيرة في الكالتشيو.

وشهد اللقاء واقعة عنصرية جديدة في الملاعب، حيث ألقى مشجعو الفريق الفائز ثمرة موز علي ثنائي ميلان كونستانت ودي يونج، قبل أن يلتقطها دي يونج ويأكلها بنفس طريقة دانيل ألفيش ظهير برشلونة.

ومن جانبه أكد نادي أتلانتا في بيانا رسميا عن أسفه الشديد لما حدث في اللقاء، مقدما إعتذارا لأدريانو جالياني المدير التنفيذي لميلان.

وساهم أتلانتا صاحب المركز الحادي عشر في تضليل آمال ميلان في الوصول إلي الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

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