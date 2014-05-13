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تقارير - نابولي يسعى لضم أندري أيو من مارسيليا

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تقارير - نابولي يسعى لضم أندري أيو من مارسيليا تقارير - نابولي يسعى لضم أندري أيو من مارسيليا

/أ ش أ/ أكد نادي مارسيليا الفرنسي أن نادي نابولي الإيطالي تقدم بعرض لضم لاعب خط وسطه الغاني أندري أيو.

وكان اللاعب /24 عاما/ قدم موسما رائعا آخرا مع نادي الجنوب الفرنسي وفي ظل سعي مارسيليا لتحقيق بعض التوازن بالميزانية فإن أيو ربما يكون في طريقه للرحيل.

وذكرت صحيفة "لابروفينس" الفرنسية أنه يتردد أن مدير نادي نابولي ريكاردو بيجون سيتوجه إلى فرنسا للاجتماع مع مسؤولي نادي مارسيليا في محاولة لاتمام الصفقة .

وأضافت الصحيفة أكد مارسيليا أنهم تلقوا مبعوثين من نابولي للسعي لضم أيو في الماضي القريب.

تجدر الإشارة إلى أن أيو من المتوقع أن يلعب دورا كبيرا مع منتخب غانا في نهائيات كأس العالم بالبرازيل في الشهر المقبل،وكان قد سجل 7 أهداف في 27 مباراة بالدوري الفرنسي هذا الموسم.

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