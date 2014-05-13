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أنشيلوتي يثق في استعداد ريال مدريد جيدا لنهائي دوري الأبطال

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أنشيلوتي يثق في استعداد ريال مدريد جيدا لنهائي دوري الأبطال أنشيلوتي يثق في استعداد ريال مدريد جيدا لنهائي دوري الأبطال

/أ ش أ/ تعهد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد لكرة القدم بأن الفريق سوف يستعد جيدا لخوض المباراة النهائية لبطولة دوري الأبطال الأوروبي أمام جاره أتلتيكو مدريد يوم 24 مايو الجاري.

وقال أنشيلوتي - في تصريحات نقلتها صحيفة (ماركا) الإسبانية اليوم الثلاثاء - إن هذا الأمر سيكون محط تركيز الفريق منذ الآن وحتى موعد اللقاء الذي يقام في مدينة لشبونة البرتغالية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن أنشيلوتي لا يمكنه التحكم فيما يفعله اللاعبون في أوقات الفراغ غير أنه طالبهم بالالتزام الكامل في الفترة الحالية وحتى موعد اللقاء وأنهم تلقوا الرسالة.

ومع اقتراب اللقب الأوروبي العاشر فإن اللاعبين يدركون الحاجة لمضاعفة جهودهم من أجل عدم افتقاد التركيز خاصة وبعد ظهورهم بمستوى غير جيد في المباريات الثلاث الأخيرة مما أدى لإضاعة فرصة المنافسة على بطولة الليجا التي كانت في متناول أيديهم.

وأضافت (ماركا) أن اللاعبين لن يحصلوا على يوم كامل للراحة لأن أنشيلوتى يرغب في إعادتهم لمستواهم العالي ولأن الجميع يدرك مدى خطورة خروجهم عن التركيز في اللقاء مما قد يكلفهم البطولة الغالية.

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فيديو اليوم السابع