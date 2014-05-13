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أتليتكو: مباراة برشلونة ستكون أسهل من مالاجا

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أتليتكو: مباراة برشلونة ستكون أسهل من مالاجا أتليتكو: مباراة برشلونة ستكون أسهل من مالاجا

/أ ش أ/ صرح إنريكي سيريزو رئيس نادي أتليتكو مدريد بأن اللقاء الختامي للموسم الذي يحسم بطولة الليجا الإسبانية أمام نادي برشلونة على استاد كامب نو سيكون أسهل من لقاء مالاجا الذي تعادل فيه أتليتكو على ملعبه 1/1 نهاية الأسبوع الماضي.

وأضاف سيريزو في تصريحات نقلتها صحيفة "اس" اليوم الثلاثاء أن اللقاء بالنسبة للبارسا سيكون أسهل من لقاء التشي الذي تعادل فيه النادي الكتالونى سلبيا يوم الأحد الماضي.

وأوضح سيريزو أن كل من أتليتكو وبرشلونة تعثر في الأسبوع الماضي وبات يتعين حسم البطولة في مواجهتما القادمة مشيرا على أن فرصة الناديين متساوية للفوز باللقب.

تجدر الإشارة إلى أن أتلتيكو مدريد يتقدم على برشلونة بفارق ثلاثة أهداف ويكفيه التعادل من أجل ضمان الفوز باللقب بينما يتعين على برشلونة الفوز للتساوي مع أتليتكو في عدد النقاط وعندها يفوز بالبطولة من خلال احتساب نتيجة المواجهات المباشرة.

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