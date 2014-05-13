كانافارو: لا توجد اتصالات مع زيدان.. وأحدد مستقبلي مع أهلي دبي قريبا

نفى الإيطالي فابيو كانافارو المدرب المساعد لأهلي دبي وجود اتصالات مع الفرنسي زين الدين زيدان للانضمام إلى جهازه التدريبي في حال رحيله عن ريال مدريد.

وتشير التقارير الصحفية الأوروبية أن زيدان المدرب المساعد الحالي في الجهاز الفني لريال مدريد يرغب في الاستعانة بأفضل لاعب في العالم 2006 في تجربته الأولى كمدير فني.

وتربط التقارير زيدان بالعمل في موناكو أو بوردو الفرنسيين.

وقال كانافارو لصحيفة "الإمارات اليوم": "لا يوجد أي اتفاق لعملي مع زيدان، وسأنتظر لختام الموسم من أجل تحديد مستقبلي".

وتابع مدافع ريال مدريد ويوفنتوس السابق "حصلنا على ثلاث بطولات هذا الموسم، ونسعى للفوز بالرابعة من أجل تحقيق إنجاز غير مسبوق".

وواصل متما "قضيت أربع سنوات مع أهلي دبي سواء كلاعب حتى الاعتزال أو في المجالين الإداري والتدريبي، وبصفة عامة أرغب في العودة للعمل في أوروبا".

وتوج أهلي دبي بدوري الخليج العربي وكأس السوبر وكأس المحترفين الإماراتي هذا الموسم.

ويلعب مع العين في نهائي كأس رئيس الدوري يوم الأحد المقبل.