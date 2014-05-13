الخارجية البريطانية : “هيج” يلتقي فهمي غدا الأربعاء

ذكرت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الثلاثاء أن وزير الخارجية البريطاني وليام هيج سيلتقي نظيره المصري نبيل فهمي غدا الأربعاء في مقر وزارة الخارجية.

> وقال متحدث باسم الخارجية لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط “هيج سيلتقي وزير الخارجية نبيل فهمي في مقر وزارة الخارجية غدا الأربعاء لمناقشة عدد من القضايا التي تهم الجانبين”.

ونفى المتحدث باسم الخارجية وجود أي لقاءات للوزير اليوم،مؤكدا أن كل لقاءات الوزير في مقر الوزارة ستكون يوم غد الأربعاء.

> كان وزير الخارجية قد بدأ صباح اليوم الخميس فعاليات زيارته للعاصمة البريطانية لندن بالقاء كلمة أمام حلقة نقاشية نظمها المعهد الملكي للشئون الدولية “شاتام هاوس” الشهير للأبحاث حول إزالة أسلحة الدمار الشامل من الشرق الأوسط.

والتقى فهمي بمستشار الأمن القومي البريطاني السير كيم داروش، الذي تناول معه عددا من القضايا الإقليمية التى تهم البلدين والرؤية المصرية تجاه هذه القضايا وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية وضرورة وقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، وتطورات الأزمة السورية.

> أ ش أ