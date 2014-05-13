أخبار عاجلة

قصف يستهدف مستشفى يعالج فيه ضحايا الغازات السامة في إدلب -
صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3000 كرتونة مواد غذائية بقرى أبيس بالإسكندرية -
تشريح جثة سجين عُثر عليه مشنوقًا بقسم أول الزقازيق -
المشدد 15 عامًا لمدير أمن القاهرة الأسبق في قتل زوجته -
مساعد وزير الداخلية للمرور: المحور التشريعي والميداني والتوعوي.. حلول جذرية للأزمات المرورية -
بالصور .. إصابة 6 أشخاص إثر سقوط أتوبيس من أعلى محور 26 يوليو -
بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد -
سامح عاشور يفتتح مقر محامين الزاوية والشرابية الخميس المقبل -
"الجيزة": الانتهاء من تجديد محطة مياه "العياط" قبل رمضان بتكلفة 80 مليون جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الخارجية البريطانية : “هيج” يلتقي فهمي غدا الأربعاء

Google+ Print
الخارجية البريطانية : “هيج” يلتقي فهمي غدا الأربعاء الخارجية البريطانية : “هيج” يلتقي فهمي غدا الأربعاء

نبيل فهمى وزير الخارجية

ذكرت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الثلاثاء أن وزير الخارجية البريطاني وليام هيج سيلتقي نظيره المصري نبيل فهمي غدا الأربعاء في مقر وزارة الخارجية.
> وقال متحدث باسم الخارجية لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط “هيج سيلتقي وزير الخارجية نبيل فهمي في مقر وزارة الخارجية غدا  الأربعاء لمناقشة عدد من القضايا التي تهم الجانبين”.

ونفى المتحدث باسم الخارجية وجود أي لقاءات للوزير اليوم،مؤكدا أن كل لقاءات الوزير في مقر الوزارة ستكون يوم غد الأربعاء.
> كان وزير الخارجية قد بدأ صباح اليوم الخميس فعاليات زيارته للعاصمة البريطانية لندن بالقاء كلمة أمام حلقة نقاشية نظمها المعهد الملكي للشئون الدولية “شاتام هاوس” الشهير للأبحاث حول إزالة أسلحة الدمار الشامل من الشرق الأوسط.

والتقى فهمي بمستشار الأمن القومي البريطاني السير كيم داروش، الذي تناول معه عددا من القضايا الإقليمية التى تهم البلدين والرؤية المصرية تجاه هذه القضايا وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية وضرورة وقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، وتطورات الأزمة السورية.
> أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا