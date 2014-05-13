كاييخون منافس صلاح الجديد في تشيلسي؟

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي يريد ضم جوزيه كاييخون جناح نابولي المتألق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كاييخون انضم لريال مدريد في موسم 2011-2012 من إسبانيول بطلب من مورينيو نفسه، وبعد رحيل الاستثنائي.. ترك كاييخون الميرنجي متوجها إلى نابولي.

وذكرت صحيفة "دايلي ستار" الإنجليزية أن تشيلسي ينوي عرض 26 مليون إسترليني من أجل ضم كاييخون.

ويلعب كاييخون على الجناح الأيمن، وهو المركز الذي يلعب فيه المصري الدولي محمد صلاح والبرازيلي ويليان.

يذكر أن شبكة "سكاي سبورتس" أكدت أيضا أن تشيلسي اقترب من حسم صفقة دييجو كوستا مهاجم أتليتكو مدريد.

وتألق كاييخون بشدة هذا الموسم مع نابولي، فسجل 19 هدفا وصنع تسعة آخرين ولكنه في النهاية لم ينضم لقائمة منتخب إسبانيا لمونديال 2014.