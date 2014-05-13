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بالصور .. محافظ سوهاج يكرم العاملين بمحطة مياه الشرب السطحية المرشحة بالمراغة

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بالصور .. محافظ سوهاج يكرم العاملين بمحطة مياه الشرب السطحية المرشحة بالمراغة بالصور .. محافظ سوهاج يكرم العاملين بمحطة مياه الشرب السطحية المرشحة بالمراغة

محافظ سوهاج يكرم العاملين

كرم اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج اليوم العاملين بمحطة مياه الشرب السطحية المرشحة بالمراغة ومحطة معالجة صرف صحي طهطا لحصولهم علي الشهادة العالمية ” الإدارة الفنية المستدامة ” TSM ” .

كما كرم ايضا المشاركين في مسابقة مهارات المحترفين بمعرض الأيفات بميونخ بألمانيا وحصولهم علي المركز السادس علي مستوي العالم بحضور اللواء محمود نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج وجاء ذلك خلال الحفل الذي اقيم بالشركة تحت رعاية المحافظ .

وقام المحافظ بتوزيع شهادات التقدير علي المكرمين وقدم إلي لهم التهنئة علي هذا الانجاز لافتا انه يعد رسالة إلي المواطن بأننا علي الطريق الصحيح ، متمنيا أن تحصل كل المحطات علي هذا التكريم والفوز بالمركز الأول في المسابقات القادمة .

ومن جانبه قال اللواء محمود نافع أن الفوز جاء نتيجة جهد متواصل وعطاء من كل العاملين بالشركة واستطاعت الشركة في سوهاج الحصول علي المركز السادس علي مستوي العالم ، فكونوا علي ثقة بأن جميع العاملين يبذلون أقصي جهد من أجل تقديم خدمة جيدة للمواطن في سوهاج .

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