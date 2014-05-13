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نقل تبعية مستشفى السويس الجديد من الصحة للتعليم العالي‎

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نقل تبعية مستشفى السويس الجديد من الصحة للتعليم العالي‎ نقل تبعية مستشفى السويس الجديد من الصحة للتعليم العالي‎

اللواء العربي السروي محافظ السويس

قال اللواء العربي السروي محافظ السويس أنه تم نقل تبعية مستشفى السويس العام الجديد بطريق السويس القاهرة الصحراوي القريبة من منطقة الأمل من وزارة الصحة إلى التعليم العالي لتكون مستشفى جامعي وانشاء كلية للطب بالمحافظة تخدم ابناء ومواطني السويس.

أضاف السروي خلال كلمته فى الجولة التفقدية للمهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لميناء الأدبية أنهم يسعون لتطوير السويس واستغلال كافة امكانيتها ، مؤكدا أن عودة حركة الركاب إلى ميناء بور توفيق – كانت ضمن مطالب شعب السويس وتم تحقيقها ، موضحا أن انطلاق أول فوج من الركاب سيبدء من 4 يونية القادم.

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