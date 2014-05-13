حريق هائل بعدة منازل بمركز أبوتيج بأسيوط‎

تلقى اللواء طارق نصر مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من مركز شرطة أبوتيج باسيوط يفيد بنشوب حريق بعدة منازل بناحية قرية دكران ـ دائرة المركز.

تبين بالانتقال والحماية المدنية والفحص نشوب الحريق بمنزل ملك المدعو أنور . م . ا 56 سنة عامل وامتدت النيران منه إلي أسطح منازل: جمال . م . ا 61 سنة سائق وسعد . م . م 74 سنة عامل وشعبان . ع . ع 51 سنة عامل و محمد . خ . ع 49 سنة فلاح مقيمين بذات الناحية وتم السيطرة عليه وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية ومساعدة الأهالي.

ونجم عن الحريق احتراق كمية من البوص وجذوع النخيل والأخشاب كانت على الأسطح وجاري تقدير قيمتها دون حدوث إصابات أو وفيات.