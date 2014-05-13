جنايات سوهاج تؤجل قضية متهم شرع في قتل شقيقه بسبب الميراث‎

قررت اليوم الدائرة السابعة بمحكمة جنايات سوهاج حضوريا تأجيل القضية رقم 4500 لسنة 2013 مركز شرطة جرجا والمتهم فيها ممدوح محمد عبد المبدى رضوان بالشروع فى قتل شقيقة صبرى محمد عبد المبدى رضوان إلى جلسة 4 سبتمبر القادم لسماع الشهود والإطلاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير وبعضوية المستشارين احمد عزت ابو القاسم واحمد محروص مبارك وامانة سر طة حسين.

وأكدت التحريات قيام المتهم بالتعدى بالضرب على شقيقة باستخدام العصى والشوم ثم قام بالقاءه فى احد مصارف المياة وحاول ان يغرقه لولا تدخل احد المارة وانقاذ المجنى علية من الموت غرقا ، وذلك بسبب خلاف على الميراث.