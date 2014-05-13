النيابة في قضية أحداث كرداسة: المتهمون اعتبروا رجال الشرطة “طواغيت يجب قتلهم”

واصلت النيابة مرافعتها في قضية “قتل اللواء نبيل فراج”، والمتهم فيها 23 شخصا امام هيئة محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي والمنعقدة اليوم بمعهد امناء الشرطة بطرة.

استعرض ممثل النيابة أدلة اثبات ارتكاب المتهمين للاتهامات الواردة في أمر الإحالة، وقال إن النيابة قد أسندت للمتهم الثاني عشر والسادس والعشرين بانه اثناء توجه مجموعة من رجال الشرطة وهم شهود الإثبات في القضية من الثامن عشر حتى الرابع والعشرين لضبطهم اثناء اختبائهم بالكليو 4 بطريق مطروح تنفيذاً لأمر النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم، وإن قام المتهم الثاني عشر بإلقاء قنبلة يدوية تجاه القوات مردداً عبارة ” لا الله الا الله ” والله اكبر يا كفرة يا مرتدين” ولكن العناية الآلهية انقذت القوات ولم يصابوا الا بشظايا.

وأضاف ممثل النيابة : “ليعاود المتهم القاء قنبلة ثانية قائلاً : ” هنموتكوا يا كفرة ” , وتابع ممثل النيابة بإستعارض شهادة الضابط مجري التحريات حول هذه الواقعة والذي اكد ان تحرياته اثبتت احراز المتهم الثاني عشر لقنبلتين يدويتين مستخدماً احداها لقتل القوات بإعتبارهم “طواغيت”.

واختتم أدلة الإثبات في تلك الواقعة بإستعراض التقرير الطبي الذي اجرى على المجني عليهم والتقرير الفني الذي تم اجراؤه على القنبلة التي لم تنفجر واثبتت انها صالحة للإستخدام وانها ذات موجة انفجارية عالية.