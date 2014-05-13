أخبار عاجلة

قصف يستهدف مستشفى يعالج فيه ضحايا الغازات السامة في إدلب -
صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3000 كرتونة مواد غذائية بقرى أبيس بالإسكندرية -
تشريح جثة سجين عُثر عليه مشنوقًا بقسم أول الزقازيق -
المشدد 15 عامًا لمدير أمن القاهرة الأسبق في قتل زوجته -
مساعد وزير الداخلية للمرور: المحور التشريعي والميداني والتوعوي.. حلول جذرية للأزمات المرورية -
بالصور .. إصابة 6 أشخاص إثر سقوط أتوبيس من أعلى محور 26 يوليو -
بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد -
سامح عاشور يفتتح مقر محامين الزاوية والشرابية الخميس المقبل -
"الجيزة": الانتهاء من تجديد محطة مياه "العياط" قبل رمضان بتكلفة 80 مليون جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

النيابة في قضية أحداث كرداسة: المتهمون اعتبروا رجال الشرطة “طواغيت يجب قتلهم”

Google+ Print
النيابة في قضية أحداث كرداسة: المتهمون اعتبروا رجال الشرطة “طواغيت يجب قتلهم” النيابة في قضية أحداث كرداسة: المتهمون اعتبروا رجال الشرطة “طواغيت يجب قتلهم”

أرشيفية

واصلت النيابة مرافعتها في قضية “قتل اللواء نبيل فراج”، والمتهم فيها 23 شخصا امام هيئة محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي والمنعقدة اليوم بمعهد امناء الشرطة بطرة.

استعرض ممثل النيابة أدلة اثبات ارتكاب المتهمين للاتهامات الواردة في أمر الإحالة، وقال إن النيابة قد أسندت للمتهم الثاني عشر والسادس والعشرين بانه اثناء توجه مجموعة من رجال الشرطة وهم شهود الإثبات في القضية من الثامن عشر حتى الرابع والعشرين لضبطهم اثناء اختبائهم بالكليو 4 بطريق مطروح تنفيذاً لأمر النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم، وإن قام المتهم الثاني عشر بإلقاء قنبلة يدوية تجاه القوات مردداً عبارة ” لا الله الا الله ” والله اكبر يا كفرة يا مرتدين” ولكن العناية الآلهية انقذت القوات ولم يصابوا الا بشظايا.

وأضاف ممثل النيابة : “ليعاود المتهم القاء قنبلة ثانية قائلاً : ” هنموتكوا يا كفرة ” , وتابع ممثل النيابة بإستعارض شهادة الضابط مجري التحريات حول هذه الواقعة والذي اكد ان تحرياته اثبتت احراز المتهم الثاني عشر لقنبلتين يدويتين مستخدماً احداها لقتل القوات بإعتبارهم “طواغيت”.

واختتم أدلة الإثبات في تلك الواقعة بإستعراض التقرير الطبي الذي اجرى على المجني عليهم والتقرير الفني الذي تم اجراؤه على القنبلة التي لم تنفجر واثبتت انها صالحة للإستخدام وانها ذات موجة انفجارية عالية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا