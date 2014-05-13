مناوشات بين الإخوان وطلاب بجامعة المنوفية

انطلقت اليوم مسيرة لطلاب تنظيم الاخوان بالمجمع النظري لكليات جامعة المنوفية رددوا خلالها هتافات مناهضة للجيش والشرطة وهتافات مسيئة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي معلنين رفضهم للأنتخابات الرئاسية وما أسموه بالانقلاب العسكري .

خرجت المسيرة التي شارك فيها العشرات من أمام كلية العلوم رافعين شارات رابعة العدوية وصور عدد من زملائهم المقبوض عليهم في احداث مختلفة ورددوا هتافات ” يسقط يسقط حكم العسكر أحنا الطلبة الخط الأحمر” ، ” هاتوا أخواتنا من الزنازين” ، “لسة الطالب هو الحل” ، “في الجنة يا شهيد” ، “بأسم الله الملك الحق جينا نقول للظالم لأ” ، “يا جنود الله صبرا إن بعد العسر يسرا” .

و أحتشد عدد من الطلاب المناهضين لتنظيم الاخوان والمؤيدين للمشير عبد الفتاح السيسي بالقرب من المسيرة وحدثت اشتباكات محدودة ومناوشات كادت أن تتطور الى معركة بين الفريقين قبل الفصل بينهم واتجاه المسيرة الى مبنى كلية الحقوق .