أخبار عاجلة

قصف يستهدف مستشفى يعالج فيه ضحايا الغازات السامة في إدلب -
صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3000 كرتونة مواد غذائية بقرى أبيس بالإسكندرية -
تشريح جثة سجين عُثر عليه مشنوقًا بقسم أول الزقازيق -
المشدد 15 عامًا لمدير أمن القاهرة الأسبق في قتل زوجته -
مساعد وزير الداخلية للمرور: المحور التشريعي والميداني والتوعوي.. حلول جذرية للأزمات المرورية -
بالصور .. إصابة 6 أشخاص إثر سقوط أتوبيس من أعلى محور 26 يوليو -
بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد -
سامح عاشور يفتتح مقر محامين الزاوية والشرابية الخميس المقبل -
"الجيزة": الانتهاء من تجديد محطة مياه "العياط" قبل رمضان بتكلفة 80 مليون جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مناوشات بين الإخوان وطلاب بجامعة المنوفية

Google+ Print
مناوشات بين الإخوان وطلاب بجامعة المنوفية مناوشات بين الإخوان وطلاب بجامعة المنوفية

طلاب الإخوان داخل الجامعة

انطلقت اليوم مسيرة لطلاب تنظيم الاخوان بالمجمع النظري لكليات جامعة المنوفية رددوا خلالها هتافات مناهضة للجيش والشرطة وهتافات مسيئة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح معلنين رفضهم للأنتخابات الرئاسية وما أسموه بالانقلاب العسكري .

خرجت المسيرة التي شارك فيها العشرات من أمام كلية العلوم رافعين شارات رابعة العدوية وصور عدد من زملائهم المقبوض عليهم في احداث مختلفة ورددوا هتافات ” يسقط يسقط حكم العسكر أحنا الطلبة الخط الأحمر” ، ” هاتوا أخواتنا من الزنازين” ، “لسة الطالب هو الحل” ، “في الجنة يا شهيد” ، “بأسم الله الملك الحق جينا نقول للظالم لأ” ، “يا جنود الله صبرا إن بعد العسر يسرا” .

و أحتشد عدد من الطلاب المناهضين لتنظيم الاخوان والمؤيدين للمشير عبد الفتاح السيسي بالقرب من المسيرة وحدثت اشتباكات محدودة ومناوشات كادت أن تتطور الى معركة بين الفريقين قبل الفصل بينهم واتجاه المسيرة الى مبنى كلية الحقوق .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول

صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول

نائبة «المحافظين» تعدد مزايا زيارة السيسي لأمريكا

نائبة «المحافظين» تعدد مزايا زيارة السيسي لأمريكا

8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب

8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية