النيابة تسرد واقعة مقتل اللواء نبيل فراج في “أحداث كرداسة” وتطالب بأقصى عقوبة

قال ممثل النيابة بقضية”مقتل اللواء نبيل فراج” مساعد مدير امن الجيزة والمتهم بها 23 متهماً بأن كلا من المتهمين الخامس احمد سعيد يوسف وشهرته احمد ويكا”هارب”، والخامس عشر صلاح فتحى النحاس هم الفاعلين الأصليين بقتل اللواء نبيل فراج،وانهم قاموا بقتله مع سبق الإصرار والترصد بمساعدة باقى المتهمين بالقضية وعلى رأسهم محمد نصر الغزلانى رئيس تنظيم الجهاد بكرداسة ومساعده عصام عبد الجيد

واشارت النيابة الى ان كلا المتهمين قد عقدوا العزم على قتل اللواء نبيل فراج واستهداف رجال الشرطة والجيش، وذلك لدى قيامهم بمداهمة مدينة كرداسة لتطهير البؤر الأرهابية منها، حيث استخدم المتهم احمد سعيد يوسف سلاح مسدس ، بينما استخدم المتهم صلاح فتحى النحاس بندقية ألية قاموا من خلالها بقتل اللواء نبيل فراج على مدخل مدينة كرداسة

واضاف ممثل النيابة قائلا ان المتهم شحات رشيدة قد اقر خلال اقواله بالتحقيقات التى اجرتها معه النيابة بأن المتهم احمد سعيد يوسف قام بإستخدام مسدس ماركة حلوان 9 ملى باشر من خلالها عملية استهداف وقتل اللواء نبيل فراج، وهو الأمر الذى اكده المعمل الجنائى والطبيب الذى قام بتشريح جثة اللواء نبيل فراج والذى اكد انه قد قتل بواسطة مسدس ماركة حلوان رقم 9 ملى وان ذلك السلاح هو الذى أستُخدم دون غيره فى قتله ، وهو بمثابة دليل ثبوت على المتهمين المذكورين

ووصفت النيابة ذلك الدليل بـ”الدامغ” و”اليقينى” الذى لا يجوز الجدال فيه ويكشف من قام بإستهداف رجال الشرطة اثناء اقتحامهم مدينة كرداسة، وفى مقدمتهم اللواء نبيل فراج.

> وطالب ممثل النيابة العامة بقضية”قتل اللواء نبيل فراج” مساعد مدير امن الجيزة خلال احداث مدينة كرداسة والمتهم بها 23 متهما من هيئة محكمة جنايات الجيزة التى تنظر القضية برئاسة المستشار معتز خفاجى توقيع اقصى عقوبة على المتهمين

> وقال ممثل النيابة ان أولئك المتهمين قد نُزعت من قلوبهم الرحمة وبُدلت لبغض وكراهية تجاه الوطن ومن يقومون بحمايته، واصفاً اياهم بشياطين الإنس ،مطالباً كذلك بعدم اتخاذ اى وسيلة من وسائل الشفقة تجاههم.