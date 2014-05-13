الوفد يفتح مقراته لدعم المشير ..والبدوي: أخشى على السيسي من نصائح النخبة له بأن يكون المستبد العادل

كلف السيد البدوي رئيس حزب الوفد قيادات حزبه ونوابه السابقين بتقديم كافة أوجه الدعم والترويج للمشير السياسي المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية ، مطالبا إياهم بعقد مؤتمرات جماهيرية بكافة مقرات الحزب بالقرى والمراكز ، قائلا «لا مانع أيضا من التعاون مع كافة الحملات الراغبة في تأييد المشير بالتعاون مع الحزب» .

ودعا البدوي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الحزب بالدقي للإعلان عن خطة الحزب في دعم المشير خلال الانتخابات الرئاسية ، إلى فتح مقرات الحزب أمام تلك الحملات ، وتحرير توكيلات من اللجنة القانونية للحزب للمرور على لجان الانتخابات.

> و اضاف السيد البدوي، اننا لن ندعم السيسي على بياض، دون ضمانه للحقوق والحريات ، ، خاصة أننا في مصركنا نعيش كارثة بسبب غياب الديمقراية ولست قلقا على السيسي ولكن أخشى من بعض النخب التي تدعوه للتمسك بفكرة المستبد العادل ، لكن لو كان هناك مستبدا عادلا لكان الله قد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ، لكنه أمره بالشورى ، فلابد من تداول السلطة.

> (المراسل:بكر الشرقاوي)