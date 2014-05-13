أخبار عاجلة

قصف يستهدف مستشفى يعالج فيه ضحايا الغازات السامة في إدلب -
صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3000 كرتونة مواد غذائية بقرى أبيس بالإسكندرية -
تشريح جثة سجين عُثر عليه مشنوقًا بقسم أول الزقازيق -
المشدد 15 عامًا لمدير أمن القاهرة الأسبق في قتل زوجته -
مساعد وزير الداخلية للمرور: المحور التشريعي والميداني والتوعوي.. حلول جذرية للأزمات المرورية -
بالصور .. إصابة 6 أشخاص إثر سقوط أتوبيس من أعلى محور 26 يوليو -
بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد -
سامح عاشور يفتتح مقر محامين الزاوية والشرابية الخميس المقبل -
"الجيزة": الانتهاء من تجديد محطة مياه "العياط" قبل رمضان بتكلفة 80 مليون جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الوفد يفتح مقراته لدعم المشير ..والبدوي: أخشى على السيسي من نصائح النخبة له بأن يكون المستبد العادل

Google+ Print
الوفد يفتح مقراته لدعم المشير ..والبدوي: أخشى على السيسي من نصائح النخبة له بأن يكون المستبد العادل الوفد يفتح مقراته لدعم المشير ..والبدوي: أخشى على السيسي من نصائح النخبة له بأن يكون المستبد العادل

البدوي

كلف السيد البدوي رئيس حزب الوفد قيادات حزبه ونوابه السابقين بتقديم كافة أوجه الدعم والترويج للمشير السياسي المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية ، مطالبا إياهم بعقد مؤتمرات جماهيرية بكافة مقرات الحزب بالقرى والمراكز ، قائلا «لا مانع أيضا من التعاون مع كافة الحملات الراغبة في تأييد المشير بالتعاون مع الحزب» .

ودعا البدوي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الحزب بالدقي للإعلان عن خطة الحزب في دعم المشير خلال الانتخابات الرئاسية ، إلى فتح مقرات الحزب أمام تلك الحملات ، وتحرير توكيلات من اللجنة القانونية للحزب للمرور على لجان الانتخابات.
> و اضاف السيد البدوي، اننا لن ندعم على بياض، دون ضمانه للحقوق والحريات ، ، خاصة أننا في مصركنا نعيش كارثة بسبب غياب الديمقراية ولست قلقا على السيسي ولكن أخشى من بعض النخب التي تدعوه للتمسك بفكرة المستبد العادل ، لكن لو كان هناك مستبدا عادلا لكان الله قد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ، لكنه أمره بالشورى ، فلابد من تداول السلطة.
> (المراسل:بكر الشرقاوي)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول

صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول

نائبة «المحافظين» تعدد مزايا زيارة السيسي لأمريكا

نائبة «المحافظين» تعدد مزايا زيارة السيسي لأمريكا

8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب

8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية