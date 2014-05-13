ضبط 90 جنحة ومخالفات تموينية بأسيوط‎

تلقى اللواء طارق نصر مدير امن اسيوط اخطارا يفيد تمكن الحملات التموينية من ضبط 90 جنحة صحية وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات فى حملة تموينية مكبرة على محلات قرى مركز منفلوط .

حيث تم ضبط إبراهيم . أ . ب مواليد 1979 ومقيم بني شعران – منفلوط .. صاحب سوبر ماركة بشارع جناين ايوب – منفلوط .. وذلك لحيازته وعرضة للبيع داخل محله 9.500 كيلو جرام كبدة مستوردة داخل 9 أطباق فاسدة وغير صالحة لاستهلاك الآدمي + 5 كيلو جرام زبدة بدون بيانات تتعلق بتاريخ الإنتاج والصلاحية والمنشأة + 10.400 كيلو جرام فراخ مجمدة عبارة عن ثمانية فراخ مصابة إصابة بالغة بالفطريات والبكتريا + 4 زجاجات كاتشب منتهية الصلاحية .وتم ضبط .أ . م مواليد 1987 ومقيم بني عديات – منفلوط لإدارته مخبز تكتك بدون ترخيص بندر منفلوط / منفلوط وحصولة دون وجه حق علي 25 كيلو جرام دقيق بلدي مدعم من قبل الدولة استخراج 80 % + 2 اسطوانة بوتاجاز منزلية داخل المخبز.

كذلك تم ضبط حمادة . ع . ع مواليد 1989م ومقيم شارع العبارة – منفلوط صاحب مطعم سنوتشات محل اتاته لحيازته داخل المطعم 1 كيلو جرام ورق مطبوعات للف السندوتشات بالمخالفة للقانون و تمكنت الحملة من ضبط إبراهيم . ح . أ مواليد 1966 م ومقيم بندر منفلوط ويعملصاحب مخبز افر انجي وحلويات ببندر منفلوط وذلك لحصوله دون وجه حق علي 220 لتر من مادة السولار داخل 11 جركن وياسر . ع . ع مواليد 1973م ومقيم الحواتكة – منفلوط لإدارته مخبز تكتك بدون ترخيص وحصولة دون وجه حق علي 520 كيلو جرام دقيق بلدي استخراج 80 % دعم من قبل الدولة داخل ثلاثة عشرة شيكارة و مصطفي . ش . ع مواليد 1992م ومقيم بندر منفلوط – منفلوط لإدارته مخبز تكتك بدون ترخيص بحي السلام منفلوط وحصولة دون وجه حق علي 490 كيلو جرام ردة ناعمة مدعمة من قبل الدولة مخصصة لرغف الخبز البلدي + 235 كيلو جرام دقيق بلدي مدعم من قبل الدولة داخل أربعة شيكارة ونصف.

وضبط محمد . م . س مواليد 1989م ومقيم شارع الجناين – منفلوط صاحب محل جزارة لحيازته داخل المحل 1 كيلو جرام أكياس سوداء لوضع اللحوم البلدية فيها للمخالفة للقوانين.8. محمد . ع . ح مواليد 1978 ومقيم شارع الجناين – منفلوط صاحب محل جزارة لحيازته داخل المحل 2 كيلو جرام أكياس سوداء لوضع اللحوم البلدية فيها للمخالفة للقوانين.

وفي مجال مكافحة جرائم الصحة العامة تم ضبط 29 جنحة صحية للمتعاملين مع الأغذية لا يحملون شهادات تؤكد خلوهم من الأمراض المعدية .

في مجال مكافحة الأسعار 32 جنحة لأصحاب محلات لا يعلنون عن أسعار السلع في مجال مراقبة الشاط التمويني 10 جنحة تمويني لا يزالون العمل في أوقات الساعات الرسمية المحددة لهم من الإدارة التموينية في مجال مكافحة المخابز البلدية 1 جنحة كميات من الردة 10 كيلو جرام استخراج 80 % داخل شكارتين . و12 جنحة وتقرير مخالفة إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات القياسية المقررة لأصحاب مخابز بلدية ، 6 تقارير مخالفة إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن لأصحاب مخابز بلدية.

وتم نسب للمتهمين مخالفة القانون رقم 102 لسنة 2011 المنظم لتداول المواد البتر واليه ومخالفة القانون رقم 281 لسنة 1994 بشان قمع الغش والتدليس وإنقاص الوزن القانوني والقانون 10 لسنة 1966 بشأن فساد الأغذية وعدم صلاحيتها .و القانون 163 لسنة 1950 بشأن الامتناع والبيع بأزيد من السعر.