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بشار الأسد من «الطفولة» لـ«الرئاسة» في 7 صور

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نشرت الحملة الرسمية للرئيس السوري بشار الأسد «سوا»، صور وصفتها بـ«النادرة» لـ«الأسد» توضح مراحل حياته، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقرر موعدها في 3 يونيو المقبل.

بواجه الرئيس الأسد مرشحين اثنين في هذه الانتخابات، وسط إدانات وتحذيرات دولية من إجراء الانتخابات، ويعتبر وجود «الأسد» في الحكم من اهم العراقيل التي تواجه المعارضة وعدد من الدول، حيث تشدد الدول على الحل السياسي وتشكيل حكومة انتقالية في البلاد.

ولم تتوصل جولتا التفاوض المباشرة بين والمعارضة ضمن إطار «جنيف2» إلى أي نتائج ملموسة بسبب خلافات على موضوع الإرهاب ومقررات «جنيف1»، والتي دعت لتشكيل هيئة حكم انتقالي، وسط دعوات دولية لاستئناف المحادثات بين الطرفين.

وتشهد سوريا منذ عامين مواجهات مسلحة بين الجيش النظامي التابع لبشار الأسد، والجيش السوري الحر التابع للمعارضة، وأسفرت المواجهات المسلحة عن مقتل ما لايقل عن 50 ألف مواطن، وفقا لتقديرات منظمات الحقوق الإنسان والمجتمع مدني.

بشار الأسد مع إخوته

بشار الأسد تلميذا

الأسد في رحلة مدرسية عام 1975
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بشار الأسد في المرحلة الثانوية

بشار الأسد طبيبا.. 1989 بمستشفى تشرين العسكري

النقيب بشار الأسد في مشروع عسكري «كليّة المدرّعات 1994»

بشار الأسد رئيسا
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