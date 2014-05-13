بالصور.. «المغامر بوتين» يستعرض مهارات «غير رئاسية»

عرضت مجلة «تايم» الأمريكية، 23 صورة، للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تظهر الجانب المغامر، وأحيانًا «الاستعراضي»، من حياته، وذلك بعد أيام من مشاركته في مباراة للهوكي في منتجع سوتشي، بروسيا. وتناولت صور بوتين، الحاصل على الحزام الأسود في «الجودو»، أيضًا مشاركاته في رحلات صيد وغطس واستكشاف للآثار، وغيرها من الفعاليات التي اجتذبت اهتمام عدسات المصورين.

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يشارك في مباراة هوكي الجليد بين لاعبين هواة ونجوم دوري هوكي الجليد الروسي، خلال بطولة الهوكي في منتجع سوتشي على البحر الأسود، في روسيا (10 مايو 2014).

بوتين يستكشف موقع غرق الفرقاطة الشراعية «أوليج»، التي غرقت في خليج فنلندا عام 1869. وهبط الرئيس الروسي إلى قاع البحر بواسطة جهاز الغوص «سي- إكسبلورير-5». (15 يوليو 2013)

الرئيس الروسي ممسكًا بسمكة ضخمة نجح في اصطيادها في إقليم توفا الروسي خلال فترة إجازاته. (20 يوليو 2013)

بوتين يحمل 2 من التحف الأثرية التي عثر عليها في موقع أثري قبالة شبه جزيرة تامانسكى جنوب روسيا (10 أغسطس 2011).

بوتين يغوص في الموقع الأثري ذاته جنوبي روسيا ( 10 أغسطس 2011).

فلاديمير بوتين يحاول ثني مقلاة أمام مجموعة من الناشطين الموالين للكرملين، خلال زيارته لمخيم صيفي تديره مجموعة من الشباب، عند بحيرة سليجر في منطقة تفير الوسطى في روسيا (1 أغسطس 2011).

بوتين يحاول الحفاظ على توازنه لتسلق حائط، خلال زيارته لمخيم الشباب الصيفي في منطقة تفير الوسطى بروسيا (1 أغسطس 2011).

بوتين في مباراة لمصارعة الذراعين خلال زيارته للمخيم (1 أغسطس 2011).

رئيس الوزراء، حينها، فلاديمير بوتين، يمارس رياضة ركوب الخيل في سفوح منطقة كاراتاش الجبلية قرب مدينة أباكان، في سيبيريا (25 فبراير 2010).

بوتين يعتلي إحدى كاسحات الجليد في منتجع كراسنايا بوليانا للتزلج، بالقرب من سوتشي على البحر الأسود، جنوب روسيا (3 يناير 2010).

خلال رحلة سابقة إلى سيبيريا، استعرض بوتين، الذي كان عمره حينها 56 عامًا، عددًا من مهاراته أمام عدسات المصورين. وفي هذه الصورة، كان يقود زورقًا في قرب مدينة كيزيل (3 أغسطس 2009).

بوتين ممتطيًا جوادًا، في صورة اعتبرها معلقون روس تعيد إلى الأذهان صورة «الأبطال الروس الذين يدافعون عن بلادهم ضد الغزاة»، بحسب «تايم». (3 أغسطس 2009).

واستطاع فلاديمير بوتين أن يصطاد سمكة واحدة على الأقل من رحلة الصيد تلك في سيبيريا (3 أغسطس 2009).

تقول «تايم» إن بوتين يفتخر بحفاظه على حالته البدنية في أفضل حال (3 أغسطس 2009).

أشارت المجلة الأمريكية إلى أن هذه الصورة قارنتها الصحافة الروسية بشخصية «العندليب السارق»، وهي شخصية روسية فولكلورية، تخص شخصًا يعيش في عش ويتمتع بقوى سحرية. (3 أغسطس 2009).

وبالإضافة إلى ركوب الخيل والسباحة وصيد الأسماك، شملت عطلة بوتين لفترة وجيزة رحلة بحرية وتجمعًا في مخيم (3 أغسطس 2009).

تم التقاط هذه الصورة في المنطقة نفسها التي قضي فيها بوتين عام 2007 عطلة مع الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو. وخلال تلك الرحلة، التقطت لبوتين صور وهو يصطاد نمرًا (3 أغسطس 2009).

تقول «تايم» إن اختيار بوتين لقضاء عطلة في الريف لقى صدى واسعًا لدى العديد من الروس الذين ينظرون بعين من الريبة للنخبة الثرية (3 أغسطس 2009).

وفي وقت سابق من الرحلة، زار بوتين متحف العمارة في إيركوتسك، حيث شارك 2 من الحدادين في أعمالهما (1 أغسطس 2009).

بوتين يربت على رأس حوت يحمل اسم «داشا»، خلال زيارته لمحمية في خاباروفسك (31 يوليو 2009).

فلاديمير بوتين يثبت جهازًا للتتبع بالأقمار الصناعية على جسم الحوت «داشا» (31 يوليو2009).

قام رئيس الوزراء الروسي، حينها، فلاديمير بوتين، بعملية غوص إلى قاع بحيرة بايكال على متن جهاز الأعماق مير، وانحدر بوتين نحو 4500 قدم إلى الأسفل. (1 أغسطس 2009).

أوضحت «تايم» أن الهدف من عملية الغوص، التي استغرقت نحو 4 ساعات تحت الماء، هو تفقد بلورات تحتوى على الغاز الطبيعي (1أغسطس 2009).