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بالصور.. «المغامر بوتين» يستعرض مهارات «غير رئاسية»

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عرضت مجلة «تايم» الأمريكية، 23 صورة، للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تظهر الجانب المغامر، وأحيانًا «الاستعراضي»، من حياته، وذلك بعد أيام من مشاركته في مباراة للهوكي في منتجع سوتشي، بروسيا. وتناولت صور بوتين، الحاصل على الحزام الأسود في «الجودو»، أيضًا مشاركاته في رحلات صيد وغطس واستكشاف للآثار، وغيرها من الفعاليات التي اجتذبت اهتمام عدسات المصورين.

President Vladimir Putin participates in a gala ice hockey match between Russian amateur players and ice hockey stars during the Night Hockey league tournament in the Black Sea resort of Sochi, Krasnodar region, Russia, May 10, 2014.

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يشارك في مباراة هوكي الجليد بين لاعبين هواة ونجوم دوري هوكي الجليد الروسي، خلال بطولة الهوكي في منتجع سوتشي على البحر الأسود، في روسيا (10 مايو 2014).

Russia's President Vladimir Putin submerges on board a C-Explorer 5 submersible to explore the sunken Russian Imperial Navy fregate Oleg, in the Gulf of Finland, July 15, 2013.بوتين يستكشف موقع غرق الفرقاطة الشراعية «أوليج»، التي غرقت في خليج فنلندا عام 1869. وهبط الرئيس الروسي إلى قاع البحر بواسطة جهاز الغوص «سي- إكسبلورير-5». (15 يوليو 2013)

President Vladimir Putin holding a huge pike fish, after he caught it in the Tyva region on July 20, 2013 during his vacation.

الرئيس الروسي ممسكًا بسمكة ضخمة نجح في اصطيادها في إقليم توفا الروسي خلال فترة إجازاته. (20 يوليو 2013)

Putin carries artifacts he recovered whilst diving at an archaeological site off the Taman peninsular in southern Russia, Aug. 10, 2011. بوتين يحمل 2 من التحف الأثرية التي عثر عليها في موقع أثري قبالة شبه جزيرة تامانسكى جنوب روسيا (10 أغسطس 2011).

Putin, center, scuba diving at the archaeological site, Aug. 10, 2011.

بوتين يغوص في الموقع الأثري ذاته جنوبي روسيا ( 10 أغسطس 2011).

As pro-Kremlin youth activists look on, Putin attempts to bend a pan during his visit to a summer camp run by the Nashi youth group at Lake Seliger in the central Tver region of Russia, Aug. 1, 2011.

فلاديمير بوتين يحاول ثني مقلاة أمام مجموعة من الناشطين الموالين للكرملين، خلال زيارته لمخيم صيفي تديره مجموعة من الشباب، عند بحيرة سليجر في منطقة تفير الوسطى في روسيا (1 أغسطس 2011).

Putin scales a climbing wall during his visit to the summer camp, located 248 miles north of Moscow, Aug. 1, 2011.

بوتين يحاول الحفاظ على توازنه لتسلق حائط، خلال زيارته لمخيم الشباب الصيفي في منطقة تفير الوسطى بروسيا (1 أغسطس 2011).

Putin, left, prepares to arm wrestle during his Nashi camp visit, Aug. 1, 2011.

بوتين في مباراة لمصارعة الذراعين خلال زيارته للمخيم (1 أغسطس 2011).

Then Prime Minister Putin rides a horse in the foothills of Karatash, near the capital of the Khakassia region in Siberia, Feb. 25, 2010.رئيس الوزراء، حينها، فلاديمير بوتين، يمارس ركوب الخيل في سفوح منطقة كاراتاش الجبلية قرب مدينة أباكان، في سيبيريا (25 فبراير 2010).

Putin snowmobiles in Krasnaya Polyana near the Black Sea resort of Sochi, southern Russia, Jan. 3, 2010.

بوتين يعتلي إحدى كاسحات الجليد في منتجع كراسنايا بوليانا للتزلج، بالقرب من سوتشي على البحر الأسود، جنوب روسيا (3 يناير 2010).

During a trip to Siberia, Putin, then 56, posed for a series of photographs showing off a variety of manly skills. Here, he pilots a motorboat in the waters outside Kyzyl, Aug. 3, 2009.

خلال رحلة سابقة إلى سيبيريا، استعرض بوتين، الذي كان عمره حينها 56 عامًا، عددًا من مهاراته أمام عدسات المصورين. وفي هذه الصورة، كان يقود زورقًا في قرب مدينة كيزيل (3 أغسطس 2009).

Russian commentators noted that the photographs evoked associations with the mythic heroes of Russia, like the many horsemen who once rode the Russian steppe, defending it from foreign invaders, Aug. 3, 2009.

بوتين ممتطيًا جوادًا، في صورة اعتبرها معلقون روس تعيد إلى الأذهان صورة «الأبطال الروس الذين يدافعون عن بلادهم ضد الغزاة»، بحسب «تايم». (3 أغسطس 2009).

Putin hooked at least one fish from this perch, Aug. 3, 2009. واستطاع فلاديمير بوتين أن يصطاد سمكة واحدة على الأقل من رحلة الصيد تلك في سيبيريا (3 أغسطس 2009).

Putin prides himself on staying in peak physical condition, Aug. 3, 2009.

تقول «تايم» إن بوتين يفتخر بحفاظه على حالته البدنية في أفضل حال (3 أغسطس 2009).

In the Russian press, this photo drew comparisons to Nightingale the Robber, a popular Russian folk character who lives in a nest and has mystical powers, Aug. 3, 2009.

أشارت المجلة الأمريكية إلى أن هذه الصورة قارنتها الصحافة الروسية بشخصية «العندليب السارق»، وهي شخصية روسية فولكلورية، تخص شخصًا يعيش في عش ويتمتع بقوى سحرية. (3 أغسطس 2009).

In addition to horseback riding, swimming and fishing, Putin's brief vacation included a white-water-rafting trip and an overnight campout, Aug. 3, 2009. وبالإضافة إلى ركوب الخيل والسباحة وصيد الأسماك، شملت عطلة بوتين لفترة وجيزة رحلة بحرية وتجمعًا في مخيم (3 أغسطس 2009).

The photographs were taken in the same region where Putin vacationed with Prince Albert II of Monaco in 2007. During that trip, he was photographed shooting a tiger with a tranquilizer dart, Aug. 3, 2009.

تم التقاط هذه الصورة في المنطقة نفسها التي قضي فيها بوتين عام 2007 عطلة مع الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو. وخلال تلك الرحلة، التقطت لبوتين صور وهو يصطاد نمرًا (3 أغسطس 2009).

Putin's choice of a rustic vacation resonated with many Russians, who tend to be suspicious and resentful of the moneyed élite, Aug. 3, 2009.

تقول «تايم» إن اختيار بوتين لقضاء عطلة في الريف لقى صدى واسعًا لدى العديد من الروس الذين ينظرون بعين من الريبة للنخبة الثرية (3 أغسطس 2009).

Earlier in the trip, Putin visited the Architecture and Ethnography Museum in Irkutsk, where he worked with a pair of blacksmiths, Aug. 1, 2009.

وفي وقت سابق من الرحلة، زار بوتين متحف العمارة في إيركوتسك، حيث شارك 2 من الحدادين في أعمالهما (1 أغسطس 2009).

Putin strokes a beluga whale named Dasha at a conservation facility in Khabarovsk, July 31, 2009.

بوتين يربت على رأس حوت يحمل اسم «داشا»، خلال زيارته لمحمية في خاباروفسك (31 يوليو 2009).

Dasha is fitted with a satellite tracking device, courtesy of the Prime Minister, July 31, 2009.

فلاديمير بوتين يثبت جهازًا للتتبع بالأقمار الصناعية على جسم الحوت «داشا» (31 يوليو2009).

At majestic Lake Baikal, Putin descended 4,500 ft. (almost 1,400 m) to the bottom, Aug. 1, 2009.

قام رئيس الوزراء الروسي، حينها، فلاديمير بوتين، بعملية غوص إلى قاع بحيرة بايكال على متن جهاز الأعماق مير، وانحدر بوتين نحو 4500 قدم إلى الأسفل. (1 أغسطس 2009).

The ostensible purpose of the four-hour underwater trip was to inspect crystals containing natural gas, Aug. 1, 2009.

أوضحت «تايم» أن الهدف من عملية الغوص، التي استغرقت نحو 4 ساعات تحت الماء، هو تفقد بلورات تحتوى على الغاز الطبيعي (1أغسطس 2009).

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