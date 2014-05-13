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أكاديمية البحث العلمى تناقش "التسمم فى مصر ومواجهته" بجامعة عين شمس

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أكاديمية البحث العلمى تناقش "التسمم فى مصر ومواجهته" بجامعة عين شمس أكاديمية البحث العلمى تناقش "التسمم فى مصر ومواجهته" بجامعة عين شمس

تنظم أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ممثلة فى اللجنة الوطنية للسميات ندوة بعنوان "التسمم فى واستراتيجية المواجهة"، صباح غدٍ الأربعاء بدار الضيافة بجامعة عين شمس.

ويفتتح فعاليات الندوة الدكتور محمود محمد صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والأستاذ الدكتور سميح عبد القادر منصور رئيس اللجنة الوطنية للسميات.

وتستضيف الندوة عددًا من الخبراء المتخصصين وخبراء مراكز السموم بطب القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة وطنطا ومستشفيات وزارة الصحة، بالإضافة إلى مشاركة الجهات المعنية بوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية ومراكز السموم فى ورشة عمل تناقش المشاكل والحلول، ويعقد فى نهاية الندوة مؤتمر صحفى لإعلان توصيات الندوة.

وتناقش الندوة عددا من الموضوعات ومنها: نظرة عامة عن التسمم فى مصر. والإسعافات الأولية لحالات التسمم. والمياه الملوثة. والمواد السامة فى البيئة المصرية.

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مصر 365

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