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"الزراعة" تشترى 15 "لودر" و12 جرارًا لجهاز تحسين جودة الأراضى

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"الزراعة" تشترى 15 "لودر" و12 جرارًا لجهاز تحسين جودة الأراضى "الزراعة" تشترى 15 "لودر" و12 جرارًا لجهاز تحسين جودة الأراضى

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه تم شراء عدد 15 "لودر"، بالإضافة إلى عدد 12 جرارًا زراعيًا لجهاز تحسين الأراضى، وذلك لزيادة عدد المعدات لديها، والمساهمة فى إعادة تأهيل تربة الأراضى المتعدى عليها للزراعة من جديد.

أكدت الوزارة فى بيان لها عن استمرار ومواصلة حملاتها المكثفة والمكبرة بالمحافظات المختلفة بالتنسيق مع المحافظات ووزارة التنمية المحلية، لمواجهة شبح التعدى على الأراضى الزراعية وتجريف التربة الزراعية، مشيرا إلى أن معدل حالات التعدى على الأراضى الزراعية، أصبح فى اتجاه متناقص.

واستشهد البيان بأنه منذ إعلان الوزير عن نزوله لحملات الإزالة، فى الأول من مارس الماضى، تم تنفيذ 428 حملة إزالة، تمكنت من إزالة 5 آلاف و 334 حالة تعد على الأراضى الزراعية بواقع مساحة إجمالية 441 فدانًا، و11 قيراطًا و 17 سهمًا.

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