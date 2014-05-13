ملاحظان احتياطيان لحماية هواتف طلاب الثانوية داخل لجان الامتحانات

قال محمد سعد، المشرف على قطاع التعليم العام، إن كل رئيس لجنة من لجان الثانوية العامة، يخصص 2 من الملاحظين الاحتياطيين للتحفظ على التليفونات المحمولة للطلاب، على أن يتم تسليمها وتسلمها بكشوف باسم الطالب ورقم جلوسه، وذلك لتلاشى مشكلة ضياعها باللجان.

وأضاف سعد، خلال اجتماع الفيديو كونفرانس بوزارة التربية والتعليم، الذى ضم رؤساء اللجان ومديرى المديريات لبحث الاستعدادات للثانوية العامة، أن من ضمن تعليمات الوزارة التى يتم تعميمها على الـ"1448" لجنة امتحانات على مستوى الجمهورية أن رؤساء اللجان غير مسئولين على فقد أو ضياع التليفونات المحمولة الخاصة بالطلاب.