مفوض اﻻتحاد الأوروبى للبيئة يدعو لتعاون دولى فى قضية التغيرات المناخية

رسالة أثينا - منال العيسوى

أكد جينز بوتونيك مفوض اﻻتحاد الأوروبى، لشئون البيئة أهمية التعاون بين دول اﻻتحاد من أجل المتوسط، للحفاظ على البيئة مع أهمية التعامل مع قضية التغيرات المناخية فى إطار استعداد المجتمع الدولى للتصديق على اﻻتفاق الجديد بباريس 2015 .

> جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية ﻻجتماع الوزارى للاتحاد من أجل المتوسط لشئون البيئة والمناخ، والمنعقد على مدار يومين 13 و14 من الشهر الحالى بالعاصمة اليونانية أثينا بمشاركة وزراء البيئة فى 43 دولة أعضاء اﻻتحاد، من أجل المتوسط من ضمنها مصر.

> وكانت الرئاسة المشتركة للاجتماع تضم وزير البيئة الأردنى الدكتور طاهر الشخشير والمهندس مانيياتس وزير البيئة فى اليونان، ومفوض الاتحاد الأوروبى لشئون البيئة.