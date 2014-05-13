أخبار عاجلة

قصف يستهدف مستشفى يعالج فيه ضحايا الغازات السامة في إدلب -
صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3000 كرتونة مواد غذائية بقرى أبيس بالإسكندرية -
تشريح جثة سجين عُثر عليه مشنوقًا بقسم أول الزقازيق -
المشدد 15 عامًا لمدير أمن القاهرة الأسبق في قتل زوجته -
مساعد وزير الداخلية للمرور: المحور التشريعي والميداني والتوعوي.. حلول جذرية للأزمات المرورية -
بالصور .. إصابة 6 أشخاص إثر سقوط أتوبيس من أعلى محور 26 يوليو -
بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد -
سامح عاشور يفتتح مقر محامين الزاوية والشرابية الخميس المقبل -
"الجيزة": الانتهاء من تجديد محطة مياه "العياط" قبل رمضان بتكلفة 80 مليون جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مفوض اﻻتحاد الأوروبى للبيئة يدعو لتعاون دولى فى قضية التغيرات المناخية

Google+ Print
مفوض اﻻتحاد الأوروبى للبيئة يدعو لتعاون دولى فى قضية التغيرات المناخية مفوض اﻻتحاد الأوروبى للبيئة يدعو لتعاون دولى فى قضية التغيرات المناخية

رسالة أثينا - منال العيسوى

أكد جينز بوتونيك مفوض اﻻتحاد الأوروبى، لشئون البيئة أهمية التعاون بين دول اﻻتحاد من أجل المتوسط، للحفاظ على البيئة مع أهمية التعامل مع قضية التغيرات المناخية فى إطار استعداد المجتمع الدولى للتصديق على اﻻتفاق الجديد بباريس 2015 .
> جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية ﻻجتماع الوزارى للاتحاد من أجل المتوسط لشئون البيئة والمناخ، والمنعقد على مدار يومين 13 و14 من الشهر الحالى بالعاصمة اليونانية أثينا بمشاركة وزراء البيئة فى 43 دولة أعضاء اﻻتحاد، من أجل المتوسط من ضمنها .
> وكانت الرئاسة المشتركة للاجتماع تضم وزير البيئة الأردنى الدكتور طاهر الشخشير والمهندس مانيياتس وزير البيئة فى اليونان، ومفوض الاتحاد الأوروبى لشئون البيئة.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول

صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول

بالصور- وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره اللبناني ملفات العمالة المصرية

بالصور- وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره اللبناني ملفات العمالة المصرية

"معلومات الوزراء" ينفي تسريح العمالة المصرية الموجودة بدول الخليج ‏

"معلومات الوزراء" ينفي تسريح العمالة المصرية الموجودة بدول الخليج ‏

الأخبار - قمة السيسى وترامب تشهد إنطلاقة جديدة فى العلاقات المصرية - الأمريكية

الأخبار - قمة السيسى وترامب تشهد إنطلاقة جديدة فى العلاقات المصرية - الأمريكية