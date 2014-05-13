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"السياحة" ورئاسة الجمهورية يدعمان زيارة وفد الخبراء الروس فى القاهرة

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"السياحة" ورئاسة الجمهورية يدعمان زيارة وفد الخبراء الروس فى القاهرة "السياحة" ورئاسة الجمهورية يدعمان زيارة وفد الخبراء الروس فى القاهرة

صرح الدكتور شريف جاد، عضو اللجنة التحضيرية لاحتفالية 50 عامًا على تحويل مجرى النيل التى تقام يومى الأربعاء والخميس، فى كل من القاهرة وأسوان بحضور وفد من الخبراء الروس، الذين شاركوا فى بناء السد العالى.

وأبدى السفير ناصر حمدى، رئيس هيئة تنشيط السياحة استعداد الهيئة لدعم الاحتفالية الكبرى، التى سوف تكرم صناع السد العالى من المصريين والروس.

وأكد السفير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن التنسيق يتم بين هيئة تنشيط السياحة، ورئاسة الجمهورية ووزير السياحة، ومحافظ أسوان حتى تخرج الاحتفالية بالشكل اللائق للترحيب بالوفد الروسى رفيع المستوى.

وأضاف جاد أن الخطوة الأولى التى اتخذتها هيئة تنشيط السياحة هى إرسال اتوبيس سياحى كبير لاستقبال الوفد الروسى ومن جانبه عبر رئيس الوفد الروسى عن ارتياح أعضاء الوفد للاستقبال الحافل فى مطار القاهرة.

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