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غدا.. "القومى للطفولة" يرسل محاميا بقضية الطفل المغتصب على يد إخوانى

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غدا.. "القومى للطفولة" يرسل محاميا بقضية الطفل المغتصب على يد إخوانى غدا.. "القومى للطفولة" يرسل محاميا بقضية الطفل المغتصب على يد إخوانى

أكدت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن المجلس سيرسل محاميا غدا الأربعاء، لحضور جلسة قضية الطفل "أحمد" 9 سنوات المغتصب على يد إخوانى، بسبب أغنية "تسلم الأيادى" بمحافظة الشرقية، لافتة إلى أن والد الطفل طلب من المجلس حضور محامٍ معه، لعدم قدرته على دفع أتعاب المحامى.

وأضافت الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنها ستتوجه إلى محافظة الشرقية غدا الأربعاء أيضا مع وفد من المجلس، لمتابعة تشكيل لجان الحماية بالمحافظة، ولمقابلة الطفل الضحية، لأنه لم يستطع الحضور إلى القاهرة، نظرا لظروف صحية، بالإضافة إلى أداء ابنته امتحانات الفصل الدراسى الثانى، لافتة إلى أنه سيكون برفقة الوفد أخصائى نفسى لدراسة حالة الطفل المغتصب، ومعرفة احتياجاته.

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