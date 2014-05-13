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نجوى كرم وأحلام تردّان على سمير صفير وهيفا تلتزم الصمت

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نجوى كرم وأحلام تردّان على سمير صفير وهيفا تلتزم الصمت نجوى كرم وأحلام تردّان على سمير صفير وهيفا تلتزم الصمت

الثلاثاء 13-05-2014 15:31

يبدو أنّ إطلالة سمير صفير في برنامج "المتهم" لن تمر مرور الكرام، إذ بدأت ردود الفنانات تنهال عليها تباعاً وبطريقة مباشرة وغير مباشرة.
نجوى كرم ردت بطريقة غير مباشرة على سمير صفير، حين نشرت صورة وهي تمسك بعنق ابن شقيقتها ومدير اعمالها طارق ابو جودة، وكتبت تحتها " "هيك بيصير باللي بيزعلني".، وكأنها تحاول القول انها ستقطع رأس من يزعلها، وكانت تقصد بكلامها سمير صفير الذي واصل هجومه عليها في اطلالته الأخيرة ووصل به الأمر الى حد اتهمامها بتقليد مايا دياب، وبانها تعلّمت "الدّو" على يديه، كما توجه اليها قائلاً "مين إنتِ لتنطرّي الناس، أو نسيت أيّام يا أستاذ؟".
في المقابل، بدت أحلام اكثر جرأة، عندما ردت بشكل مباشر على صفير حيث كتبت على موقعها على انستغرام، " هذا الملحن قال عني في لقاء له : لا اعلم كيف بامرأة طولها ثلاثة متر وعرضها متر ونص ووزنها مية وخمسين تلبس عقد بـ ٧٤ مليون وهو ملحن فاشل توفي من سنوات وخرج من قبره وعندما سمع مقولة اذا أردت ان تكون مشهورا اشتم احلام (( ففعلها)) وهذا رد من بنت الخليج عليه مع اني على يقين ان اكرام الميت دفنه". كما نشرت احلام رسالة ترد فيها بالتفصيل على كل عبارة هاجمها فيها.
حتى الآن لم ترد هيفا وهبي على سمير صفير، فهل ستفعل ذلك خلال الأيام المقبلة ام أنها ستعتمد أسلوب التجاهل وكأن شيئاً لم يكن؟

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