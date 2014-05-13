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هذه هي المشاهد التي خدع بها مخرج "حلاوة روح" الرقابة

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هذه هي المشاهد التي خدع بها مخرج "حلاوة روح" الرقابة هذه هي المشاهد التي خدع بها مخرج "حلاوة روح" الرقابة

الثلاثاء 13-05-2014 17:33

بعدما تقدم محمد إبراهيم أحمد، المحامي بالنقض ببلاغ للمستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية ضد مسؤولي الرقابة على المصنفات الفنية، كشفت تحقيقات المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، بالاشتراك مع الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية والبصرية في قضية فيلم "حلاوة روح"، عن مفاجآت قد تشكل صدمة كبير لصناع العمل وقد تطيح بحلم عودته إلى دور العرض نهائياً، حيث تبين أن المخرج سامح عبد العزيز أضاف عشرة مشاهد ساخنة إلى العمل بعد أن حصل على ترخيص الرقابة بالعرض جماهيرياً، مثل إضافة مشهد عمل الـ (الحلاوة) في بداية تترات الفيلم، إضافة حوار اعتبرته الرقابة خارج وخادش للحياء العام بين "روح وحماتها ـ الحلم" قبل أغنية الفرح ومشهد تلصص الطفل على (روح) من النافذة، واستعراض البطلة في الفيلم مفاتن جسدها بما يخدش الحياء العام ويخالف الآداب العامة ودائماً بحسب الرقابة.
من ناحيتها، حاولت "سيدتي نت" الاتصال بالمخرج سامح عبد العزيز وعبد الستار فتحي رئيس لجنة المشاهدة بالرقابة على المصنفات الفنية إلا أنهما لم يردا على هاتفهما.

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سيدتي