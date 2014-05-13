لغز "ليدي غاغا" في دبي

تلقينا دعوة صحافية لحضور مؤتمر صحافي عنوانه يقول: "هل بإمكانك أن تخمن مَن من الفنانين العالميين قادم إلى دبي؟ انضموا إلينا لمعرفة هوية الفنان العالمي والحائز على عدة جوائز موسيقية عالمية، والذي سيقيم حفلاً موسيقياً لأول مرة في دولة الإمارات، ومن هي الشركة الجديدة القادمة، التي ستنظم حفلات موسيقية لمغنين عالميين. لبّينا الدّعوة، وذهبنا لمعرفة اللغز ومن هو الفنان. ومن خلال المؤتمر، الذي أقيم في قاعة "ريرا" بمركز دبي المالي العالمي، أعلن كلّ من «أيه إم آي لايڤ» و«أيه تي دبليو لايڤ»، بالتعاون مع «لايڤ نيشن غلوبال تورينغ»، عن استهلال الجولة الأوروبية للنجمة العالمية الليدي غاغا، من دبي يوم 10 سبتمبر 2014، حيث ستقام الحفلة المرتقبة في "ميدان لسباقات الخيل". وسيبدأ بيع تذاكر الحفلة المرتقبة يوم الخميس في 15مايو، عند منتصف النهار. والجدير بالذكر أنّ "أيه إم آيلايڤ" تدشّن أحدث وكالة عالمية لصناعة الترفيه في المنطقة لتوطد قدرتها على استقطاب أشهر نجوم العالم، من خلال شركة ترفيه متكاملة، تمتدّ أعمالها من آسيا إلى الشرق الأوسط فأمريكا اللاتينيّة. والنجمة العالمية "ليدي غاغا" ستكون أوّل المشاهير الذين يحيون حفلات في المنطقة، عبر «أيه إم آي لايڤ»، على أن تقام أولى حفلاتها على الإطلاق في منطقة الخليج.

من جهته، قال آرثر فوغيل، رئيس «غلوبال تورينغ»، رئيس مجلس إدارة «غلوبال ميوزيك»: "الليدي غاغا في أوج شهرتها اليوم، والملايين حول العالم يترقّبون حفلاتها الحيّة ليعيشوا تجربة الليدي غاغا الفريدة".

وقال ماركو ريوس، رئيس مجلس الإدارة، ورئيس أيه إم آي لايڤ: "تقترب الإمارات لتكون ضمن أهمّ عشرة مقاصد في صناعة الترفيه العالمي. وتعتبر حفلة الليدي غاغا نقطة بداية مثالية لانطلاقتنا في سوق الشرق الأوسط، فشعبيتها كبيرة بين مختلف الثقافات".

وفي تعليقه قال بول موريسون، رئيس مجلس إدارة "أي تي دبليو لايف": "تحتلّ دبي موقعاً مثالياً لتأسيس حضورها كمركز ترفيهيّ رائد على طريق الحرير، ونحن متشوقون كثيراً لاستضافة ليدي غاغا في دبي. وسيكون هذا العرض من أهمّ العروض التي لا تفوّت في دبي".

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