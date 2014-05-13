المؤبد لـ5 متهمين بالسرقة بالإكراه وحمل سلاح بدون ترخيص وحيازة ذخيرة بسوهاج‎

قررت ، اليوم ، الدائرة السابعة بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير وبعضوية المستشارين احمد عزت ابو القاسم واحمد محروص مبارك وامانة سر طة حسين الحكم بالمؤبد فى القضية رقم 649 لسنة 2014 مركز شرطة العسيرات والمتهم فيها كلا من محمد عبد الرحيم محمد وعصام عبد الرحيم محمد والسمان راشد عاقل وصابر محمود عبد الرحيم وجمال راشد عاقل وذلك بتهم السرقة بالإكراة وحمل سلاح بدون ترخيص وحيازة ذخيرة.

أكدت التحريات قيام المتهمون الخمسة بسرقة مبالغ مالية كانت بحوزة عصام عبد القوى ابراهيم تحت تهديد السلاح باستخدامهم أسلحة الية متعددة الطلقات.