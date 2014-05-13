رئيس الوزراء يقرر تشكيل وفد لبحث مشاكل الصيادين على أرض الواقع

أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أنه سيشكل وفدا من وزراء الزراعة والبيئة ورئيس هيئة الثروة السمكية لزيارة ميناء الصيد بالاتكة بالسويس للالتقاء بالصيادين وبحث مشاكلهم بالتفصيل على أرض الواقع والتعرف على معوقات عمل الصيادين بالميناء تمهيدا لاتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة تلك المشكلات.

> وقال محلب – خلال زيارته المفاجأة لميناء الصيد – إنه سيتم فتح ملفات الصناديق الخاصة في مصر وذلك بعد أن اشتكى الصيادون من قيامهم بدفع رسوم في صندوق التأمين على الصيادين تصل اشتراكاته إلى أربعة ملايين جنيه دون أي استفادة منه.

> وقد أثار رئيس الوزراء مع الصيادين قضية تهريب السولار عبر مراكب الصيد إلى السفن العابرة حيث أكد الصيادون قيام عدد من المراكب بذلك بالفعل عبر ميناء برانيس الجنوبى ويتم بيع السولار المدعم للسفن للاستفادة بفروق الأسعار.

أ ش أ