النيابة في مرافعتها بقضية أحداث كرداسة: متهمون انضموا إلى تنظيم “الجهاد”

استعرض ممثل النيابة العامة بقضية”قتل اللواء نبيل فراج” المتهم بها 23 متهماً الأدلة التى تمت بواسطة النيابة العامة ضد متهمى القضية ، فى مرافعة النيابة التى تجرى الأن امام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى

واكد ممثل النيابة ان تلك الأدلة تتمثل فى اقوال الشاهد بالقضية الضابط علاء محمد، والذى يعمل بقطاع الأمن الوطنى والذى اجرى تحريات سرية حول تلك الأحداث، معقبا: تلك التحريات بشأن المتهمين صحيحة تماما وصادقة الى ابعد درجة

وأوضحت النيابة ان تلك التحريات قد اثبتت ان المتهمين الأول والسادس عشر والثانى عشر قد اقروا بإنضمامهم الى تنظيم الجهاد بكرداسة والذى يترأسه امير التنظيم محمد نصر والذى استهدف خلاله القيام بإعمال ارهابية لترويع رجال الجيش والشرطة

وشددت النيابة كذلك على ان المتهم محمد سعيد القفاص قد سبق وان اشار فى تحقيقات النيابة معه ان امير التنظيم محمد نصر قد قام بمحادثته هاتفيا يوم فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة سائلاً اياه ان ينضم اليه فى اقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل كل من يقومون بمقاومتهم فى اثناء ذلك، مستخدمين معهم 7 قنابل يدوية لإستخدامها فى اغراضهم

وتابع ممثل النيابة مضيفا: وبعد ان نمى الى علم المتهم السابع بالقضية مصطفى حمزاوى وصول قوات الشرطة اليهم فى كرداسة لاذ بالفرار بصحبة المتهمين الرابع والثامن والتاسع والعاشر والرابع عشر، متوجهين بعد ذلك الى منطقة ناهيا التى استقروا بأحد مزارعها الى ان تم ضطبهم بواسطة قوات الامن

> كما اوضح ان المتهم الخامس عشر كان يتولى مسئولية توجيه الحراسات بين افراد تلك المجموعة الإرهابية بكرداسة، وكان بحوزته عند الضبط حقيبة بداخلها متفجرات لإستخدامها فى ترويع رجال الجيش والشرطة اثناء عملية ضبط عناصر تلك المجموعة

من ناحية اخرى قامت المحكمة برفع الجلسة ، للإستراحة ومن ثم استكمال مرافعة النيابة استجابةً لطلب ممثل النيابة برفع الجلسة