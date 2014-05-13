السادات يشيد بقرار محلب بحظر استيراد منتجات لها نظير محلي

أشاد الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي بقرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بمنع استيراد أي منتجات لها نظير محلي، مؤكدا أن القرار من شأنه المساهمة وبقوة في تطوير الصناعة المصرية وتوفير المليارات التي تنفق لاستيراد منتجات أقل جودة من المنتج المحلي.

> وقال السادات – في بيان له اليوم – إن القرار سيساعد على تطوير الصناعة وتشجيع المنتج المحلي، مطالبا الحكومة بمراقبة تنفيذ القرار بشكل جيد وحاسم حتى لا يتم استغلال القرار برفع أسعار المنتجات المصرية سواء للقطاع العام أو للمواطن.

> وأضاف أن محلب يخطو خطوات جيدة نحو ترشيد المال العام وأوجه الإنفاق، خاصة وأن الحكومات والمؤسسات الحكومية كانت تعتمد على أدوات ومنتجات مستوردة رغم تواجدها في السوق، وإقرار مثل هذا القانون مع الالتزام بتطبيقه سيوفر مليارات الجنيهات لخزانة الدولة.

> وكانت المجموعة الاقتصادية لمجلس الوزراء قد قررت في اجتماعها الذي عقد برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، عدم استيراد أي منتجات لها نظير محلي من جانب الوزارات والجهات والهيئات الحكومية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، إلا بعد الحصول على موافقة من الوزير المختص وفي حالة الضرورة القصوى.

أ ش أ