موضة تناسب حملك

قد تعتقد زميلاتك أن عليك التوجه فوراً إلى قطع الملابس الضخمة، التي تبدو بلا قصات، فهي قد تبدو مريحة، لكنها قد تنهي علاقتك بالموضة. لكن عليك اللجوء إلى مايريحك ويناسبك، إقرئي نصائح الأمهات.

هنا تنصحك إيمان، من modermumusmusthave.com وهي أم لتامر «3 أعوام، وليلى 18 شهراً» قائلة: «صحيح أنه لم يسبق لك ارتداؤها، لكنها أفضل من البناطيل الضيقة الجلدية والأحذية العالية، التي طالما ارتديتها».

وسعي تفكيرك

إن لم تتقبلي فكرة التسوق من أماكن مخصصة للأمومة فارجعي إلى متاجرك المفضلة، ولكن وسعي أفقك، واعثري على ما يناسب شكل جسمك، مع تكبير مقاسك عدة مقاسات، وكونك حاملاً لا يعني عدم شرائك قطع الموضة الموسمية، فجاكيت الشتاء الضخم من M&S أو من Hobbs يعتبر الأمثل لإخفاء بطنك.

ارتدي البنطال ضيق القدم

إن كنت تخططين لشراء شيء واحد ليكن الجينز الخاص بالحمل؛ حيث سيكون مريحاً وعملياً، ومنه نوعان: الأول بخصر مطاط فوق البطن من Mammas and Papas، وهو ضروري خلال النهار. والآخر بخصر تحت البطن من Topshop، وسيكون مناسباً مع الكعب المتوسط.

عليك بالإكسسوارات

بغض النظر عما ترتدين، فالحقائب والأحذية ستكمل طلتك؛ فهي ليست لمرحلة بعد الحمل فحسب، ولكنها تحسن الطلة بشكل كبير. فإن كنت تفضلين الأحذية الرياضية الملونة فعليك اختيارها من Topshopأما الأحذية ذات الكعب المتوسط فمن LK Bennett ، ولا تنسي الإكسسوارات الإضافية، من قطع لامعة للشعر، وأقلام تلوين الشفاه المشرقة، وطلاء الأظافر، فالحمل هو الوقت الأنسب للاهتمام بالتفاصيل الصغيرة، على ألا تغيري كثيراً في الموضة السائدة، فعليك أن تجاري الأخريات حتى عندما تصبحين أمَّاً.

أساسيات التسوق

جينز حمل

وهو بنطال ملائم، وسيرافقك في أشهر حملك كلها، جربي Topshop.com، seraphine.comوmamaspapas.com

ثوب بخط عال للصدر

سواء ابتعته من ماركة لملابس الحمل أم لا، فهذا الثوب سيساعد على إعطاء تحديد للجزء العلوي من جسمك، ويصغر من حجمك فوق بطنك، وستجدينه لدى asos.com أو missselfridge.com، كما يمكنك تجربة أثواب Jesrey من Isabella Olivir، أما عن isabellaolivir.com فستجدين بلوزات عصرية مناسبة للرضاعة ذات الأزرار، والأوشحة التي ستغطي حجم صدرك.