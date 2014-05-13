من هي نجمة الأناقة في مهرجان "كان" لهذا العام؟

تحتفل مدينة كان الفرنسية، يوم غد، ببدء مهرجانها السينمائي السنوي، والذي يعتبر أحد أهم المهرجانات السينمائية عبر العالم. وككل عام، يشهد مهرجان "كان" حضوراً كبيراً ومتنوعاً للنجوم والشخصيات السينمائية، الذين يتقاطرون من مختلف البلدان لمواكبة هذا الحدث العالمي.

ولعلّ أبرز ما يلفت أنظار المشاهدين والصحافة الى هذا الحدث، بالإضافة الى معرفة أسماء الفائزين بالأفلام المرشّحة والحاصلين على الجوائز القيّمة، هي الإطلالات المتنوّعة للنجمات والتي من دون شك تحرّك بداخلنا الفضول لرؤيتها. فسرعان ما يتحوّل هذا المهرجان الى ساحة عرض للأزياء تتنافس فيها النجمات على الزيّ الأجمل والإطلالة الأكثر تألقاً. نجمات يوفّقن في خياراتهن ويسجّلن حضوراً لافتاً، وأخريات يخيّبن أمل معجبيهن بإطلالات غير موفّقة...

ولم يشهد مهرجان "كان" العام الماضي استثناء لما ذكرناه، فبعض النجمات فاجأننا بإطلالات أقل من عاديّة، كالنجمة ليتيسيا كاستا Laetitia Casta التي اختارت فستاناً بتصميم صاخب وغير متناسق من "ديور" Dior، والنجمة "غولدي هاون" Goldie Hawn التي ارتدت فستاناً فضفاضاً باللون الأصفر، لم يكن مناسباً للحفلة. فيما حصدت نجمات أخريات الكثير من الإطراءات والإشادات بخياراتهن أمثال النجمة "شارون ستون" Sharon Stone التي أطلت بفستان أبيض بتصميم لافت وأنيق من "روبيرتو كافالي" Roberto Cavalli، والنجمة "أودري توتو" Audrey Tautou التي سحرت الأنظار خلال أيام المهرجان بأكثر من إطلالة.

مهرجان كان بدورته الـ66 مرّ العام الماضي، تاركاً وراءه الكثير من التجاذبات حول إطلالات النجمات وتقييمها. فهل يشهد بدورته الـ67 غداً مفاجآت تذكر؟

إليك أبرز إطلالات النجمات خلال مهرجان كان العام الماضي، فمن تتوقعين ستكون نجمة الأناقة لهذا العام؟

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