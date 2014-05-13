«البقالين التموينيين» تهدد برفع دعوى قضائية ضد شركة البطاقات الذكية

هددت نقابة البدالين «البقالين التموينيين» برفع دعوى قضائية ضد شركة البطاقات الذكية، واتهامها بإهدار المال العام، حيث لم تقم الشركة بالخصم أو الإضافة للبطاقات منذ عام 2011، مما يعرض البقالين التموينيين لمحاضر مخالفة يحررها ضدهم الجهات الرقابية بوزارة التموين.

وقال وليد الشيخ نقيب البقالين التموينيين، إن المشكلة تكمن في أن «وزارة التموين لاتعلم أن جميع البيانات الخاصة بالبطاقات التموينية غير دقيقة وتحتاج إلى التجديد والخصم والإضافة، وتصدق كلام الشركة الخاصة بالبطاقات، فمثلا هناك بطاقات مسجل بها 10 أفراد منذ عام 2011، وهذه البطاقة خرج منها 7 أفراد ولهم بطاقات جديدة، لكن البطاقات مازالت كما هي بلا تحديث، وهو مايعرض البقال التمويني لتحرير محاضر مخالفة من قبل مفتشي وزارة التموين».

وأكد «الشيخ»، أنه تقدم بــ 700 بطاقة مخالفة عند بقالين تموينيين فقط على سبيل المثال، بهما بيانات خاطئة وأسماء خرجت بالفعل من المستحقات التموينية، لإثبات أن قاعدة البيانات خاطئة، وحاولنا مساعدة شركة البطاقات التموينية لتعديل قاعدة البيانات لكن الشركة ترفض وتؤكد أن البيانات سليمة، وننتظر وعود وزير التموين بإنهاء المشكلة وتعديل قاعدة بيانات البطاقات الذكية.

وشدد «الشيخ»، على ضرورة بدء مراجعة قاعدة بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة والجيزة من خلال البدالين ومكاتب التموين وشركة تكنولوجيا المعلومات، استعدادا لتطبيق منظومة الخبز الجديدة، التي وعد بها وزير التموين؛ وربط محال البقالة التموينية مع منظومة الخبز لصرف قيمة ما يتنازل عنه المواطنون من خبز بما يعادله من السلع الغذائية، كما طالب بصرف مستحقات البدالين عن حافز البطاقات المتأخرة لدى وزارة التموين أو صرف جزء منها قريبا.

وتابع «الشيخ»: «يجب مراجعة بيانات أصحاب البطاقات الذكية لدى 1150 بقالًا تموينيًا بالقاهرة، حتى تتمكن كل أسرة من صرف مستحقاتها من الخبز في المنظومة طبقا لعدد أفرادها قبل بدء تطبيقها، كما أن منظومة الخبز بالقاهرة والجيزة لن تنجح إلا بعد تعديل البيانات، ولا يمكن مقارنة المنظومة في بورسعيد والتي لاتزيد عدد البطاقات فيها عن 600 ألف بطاقة بمحافظة القاهرة والتي يزيد عدد البطاقات التموينية فيها عن 5 ملايين بطاقة، مؤكدا أن تطبيق هذه المنظومة بالقاهرة لن يتم قبل 4 أشهر على الأقل».