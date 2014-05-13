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«غش جماعي» داخل لجنة امتحان «جبر الإعدادية» بالشرقية.. ورئيسها يستدعي الشرطة

  • مصر
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شهدت لجنة مدرسة الإعدادية القديمة بمدينة «أبوكبير» أثناء امتحان مادة الجبر، الثلاثاء، حالات غش جماعي، ما دفع رئيس اللجنة إلى استدعاء الشرطة إلى المدرسة.

وفرضت قوات الشرطة بالمحافظة طوقًا أمنيًا حول المدرسة، وسيطرت على الموقف حتى انتهاء وقت الامتحان.

وقال أحد الطلاب إن أسئلة امتحان مادة الجبر سُربت قبل الدخول إلى اللجان، مشيرًا إلى أنه تم حلها وتوزيعها على جميع الطلاب، حسب قوله.

من جهته، نفى جمعة ذكري، مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية، تسرب أسئلة الامتحانات قبل دخول الطلبة إلى اللجان، مشيرًا إلى أن رئيس اللجنة يتسلم الأسئلة صباح يوم الامتحان «ولا مجال ولا وقت لتسريب الأسئلة»، مؤكدًا عدم ورود أي بلاغ إلى غرفة العمليات بوجود حالات غش جماعي داخل أي لجان المحافظة، حسب قوله.

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