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بالفيديو:5 نصائح للحفاظ على رشاقتك في الصيف

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بالفيديو:5 نصائح للحفاظ على رشاقتك في الصيف بالفيديو:5 نصائح للحفاظ على رشاقتك في الصيف

الثلاثاء 13-05-2014 16:01

قد تتعرّضين لأشعة الشمس باستمرار خلال الصيف، ممّا سيُسبّب لك جفافاً في بشرتك وجسمك.
ولذا تقدّم لك المعالجة الغذائيّة كريستال أبي عاصي أبرز النصائح التي تساعدك في تفادي المشكلات الناتجة عن حرارة الشمس:

- أكثري من شرب المياه بمعدّل 8 أكواب يوميّاً، موزّعة على ساعات النهار، واحرصي على ألا تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم تفادياً لاحتباس الماء داخل جسمك.
- تناولي نوعين من الخضر: الشومر والهليون، إذا كنت من الأشخاص الأكثر عرضة لاحتباس الماء في أجسامهم وانتفاخ أقدامهم.
ويُنصح، في هذا الإطار، بإعداد سلطة تحتوي على هذين النوعين من الخضر، إلى جانب وجبة الغداء.
_ أضيفي ملح "الكرفس" إلى وجباتك للتخلّص من التورّم؛ فهو موجود في "السوبرماركات"، إلى جانب الأعشاب ومطيّبات الطعام.
- تناولي الفاكهة الغنيّة بالفيتامين "سي" الذي يتحوّل إلى مادّة "الكولاجين" داخل جسمك، وهي المسؤولة عن الحفاظ على نضارة بشرتك. ومن أبرز هذه الفاكهة:الكيوي والفراولة والأناناس والليمون الهندي (الجريب فروت).ولكن، احرصي على عدم الإفراط في استهلاكها، لأنها تحتوي على نسبة هامّة من السكّر الذي يزيد من وزنك. لذا، ينصح بتناول 10 حبّات من الفراولة و3 شرائح من الأناناس وحبة من الكيوي وحبّة من الليمون الهندي.
- احرصي على ممارسة المشي البطيء لشدّ جسمك، وذلك لمدّة 30 دقيقة في الصباح، قبل تناول الفطور.

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سيدتي

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