مركز اللغات والترجمة يبدأ اختبارات الموظفين الإداريين بالملحقات الثقافية

بدأ مركز اللغات الأجنبية والترجمة التابع لجامعة القاهرة، اختبارات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلى واللائحة المالية لموظفى وزارة التعليم العالى المرشحين للعمل كملحقين إداريين بالمكاتب والمراكز الثقافية المصرية بالخارج التابعة لوزارة التعليم العالى الموجودة بمختلف السفارات.

وتستمر الاختبارات حتى يوم الخميس 15مايو المقبل، وذلك تحت رعاية الدكتور وائل الدجوى وزير التعليم العالى والدكتور أمانى بدوى مدير مركز اللغات والترجمة.

وتعتبر اختبارات الملحقين الإداريين وهى اختبارات سنوية يتقدم إليها الموظفين الإداريين بوزارة التعليم العالى لاختبار مدى إجادتهم فى اللغة الإنجليزية والحاسب الآلى، كما يتم اختبارهم أيضاً على قوانين اللائحة المالية للتمثيل الثقافى. وذلك فى إطار حركة المنتدبين لعام 2014.

ويتقدم لهذه الاختبارات سنوياً ما يزيد عن 200 موظف من موظفى وزارة التعليم العالى والهيئات التابعة للوزارة الذين تنطبق عليهم الشروط والقواعد لشغل الأماكن الشاغرة بالمكاتب والمراكز الثقافية بالخارج.