الأنبا موسى يبحث مستقبل الكورسات المتخصصة بالكنيسة

دعا الأنبا موسى، أسقف الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لعقد اجتماع اليوم الثلاثاء، بقاعة الأنبا صموئيل بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لبحث مستقبل خدمة الكورسات المتخصصة فى الكنيسة.

وقال الأنبا موس، فى دعوته للاجتماع الذى سيترأسه اليوم: "فرحت وسعدت بالتعاون الوثيق مع الأحباء بالكورسات المتخصصة، والعمل كله هو من الله ولمجد اسمه وامتداد لملكوته فكلنا نعمل معا فى حقل الرب، وقد كان شعارنا "لأننا بعضنا أعضاء البعض"، نرجو أن نلتقى مساء الثلاثاء بقاعة الأنبا صموئيل لنتدارس مستقبل هذه الخدمة".