بالصّور: نجمات هوليود.. طفل واحد يكفي!

أكثر من طفل أم طفل واحد يكفي؟. هو سؤال يطرح كثيرا عند قرار تكوين عائلة في جميع أرجاء الدنيا، إلا أن بعض النجمات في عاصمة السينما العالمية هوليود قد اكتفين فيما يبدو بطفل واحد لا يرغبن بأن يكون له أخ أو أخت في الوقت الراهن على الأقل!.

فيما يلي قائمة ببعض نجمات هوليود اللواتي هن أمهات لطفل أو طفلة واحدة لا غير:

1- ديبرا ميسينج

لهذه الممثلة الأمريكية التي اشتهرت بأدوارها الكوميدية طفل وحيد يدعى رومان من زوجها السابق دانيال زيلمان. ولد رومان في العام 2004 وتصفه أمه "ديبرا" بأنه "طفل نشيط وكثير الحركة".

2- كورتني كوكس

النجمة الأمريكية التي اشتهرت من خلال قيامها بدور "ريتشل" في المسلسل الشهير "فريندز". أنجبت ابنتها الوحيدة "كوكس" من زوجها السابق الممثل "ديفيد أركيت" في العام 2004، والتي وصفتها عرابتها الممثلة الشهيرة "جنيفير أنيستون" بأنها "طفلة لطيفة ومرحة".

3- كيت بيكينسيل

الممثلة البريطانية التي عرفت بأدوارها في أفلام بيرل هاربر وسلسلة أندروورلد. لها ابنة وحيدة تدعى "ليلي" والتي أنجبتها من صديقها السابق الممثل الأمريكي المعروف "مايكل شين".

4- جيني مكارثي

تحدثنا عن هذه الممثلة الأمريكية سابقًا في مقالنا "مشاهير هوليود آباء لأطفال يعانون التوحد" حيث تعد من أكثر أمهات هوليود الناشطات في مجال التوحد. ولكن ما لم نذكره أن ابن جيني المصاب بالتوحد "إيفان" هو طفلها الوحيد أيضًا! وقد ولد في العام 2002 من زوجها السابق المخرج والممثل جون مالوري آشر.

5- ميشيل ويليامز

للممثلة الأمريكية طفلة واحدة من زميلها الممثل المعروف "هيث ليدجر" والذي قضى بجرعة مخدرات زائدة في العام 2008. ولدت "ماتيلدا" في العام 2005 وهي تشبه والدها إلى حد كبير بشهادة الكثيرين.

6- ليف تايلر

علاوة على كونها ممثلة معروفة فالنجمة الأمريكية تنحدر من عائلة فنية. والدها هو المغني المعروف "ستيفن تايلر" أما والدتها فقد عملت كعارضة أزياء. لها طفل وحيد يدعى "ميلان" من زوجها السابق الموسيقي البريطاني "رويستون لانغدون". ولد "ميلان" في العام 2004 وهو معروف بتدليله لوالدته بلقب "الأميرة" على الدوام!.

7- كيتي هولمز

هي أم لـ "سوري" أشهر فتيات هوليود المدللات. أنجبت الممثلة الأمريكية ابنتها "سوري" في العام 2006 من زوجها السابق النجم "توم كروز" والذي انفصلت عنه قبل سنوات قليلة بسبب إيمانه بمذهب "السنتولوجي" الذي كان السبب في خشية كيتي من تأثيره على معتقدات ابنتها فطلبت الطلاق.

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