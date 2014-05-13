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الأهلي: التعاقد مع إسلام رشدي بناء على طلب يوسف

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الأهلي: التعاقد مع إسلام رشدي بناء على طلب يوسف الأهلي: التعاقد مع إسلام رشدي بناء على طلب يوسف

أكد علاء عبد الصادق مدير الكرة بالأهلي أن التعاقد مع إسلام رشدي جناح فريق المنيا جاء بناء على طلب محمد يوسف المدير الفني السابق للفريق.

وقال عبد الصادق لـFilGoal.com "محمد يوسف المدير الفني السابق هو من طلب التعاقد مع إسلام رشدي والمفاوضات بدأت مع اللاعب من قبل مجيء الجهاز الفني الحالي بقيادة فتحي مبروك".

وأضاف "فتحي مبروك المدير الفني الحالي اتفق مع تلك وجهة النظر على أن إسلام رشدي لاعب جيد جدا وسيمثل إضافة كبيرة للفريق وبالتالي تم استكمال المفاوضات، اللاعب يخضع حاليا للكشف الطبي بالمركز الطبي العالمي وسنستكمل الإجراءات فور انتهائه".

وكان الأهلي قد استغنى عن خدمات محمد يوسف المدير الفني السابق للفريق ليعين فتحي مبروك مديرا فنيا مؤقتا خلفا له حتى نهاية الموسم.

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