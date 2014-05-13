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ياسر إبراهيم يعود لتشكيل الزمالك أمام دجلة

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ياسر إبراهيم يعود لتشكيل الزمالك أمام دجلة ياسر إبراهيم يعود لتشكيل الزمالك أمام دجلة

يعود ياسر إبراهيم مدافع الزمالك للتشكيل الأساسي لفريقه بعد أن دفع به أحمد حسام ميدو المدير الفني أمام وادي دجلة في المباراة التي تقام عصر الثلاثاء الأسبوع الـ19 من الدوري المصري الممتاز.

وكان ياسر إبراهيم قد غاب عن المباريات الأخيرة لفريقه بعد إجرائه لجراحة لإزالة عين سمكة.

ودخل الزمالك بنفس تشكيل مباراة تليفونات بني سويف باستثناء فقط تبديلين عمر جابر بدلا من حازم إمام وياسر إبراهيم بدلا من صلاح سليمان.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد الواحد السيد

الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود فتح الله - ياسر إبراهيم - عمر جابر

خط الوسط : نور السيد - أحمد توفيق - مؤمن زكريا

الهجوم : محمد إبراهيم - أحمد علي - مصطفى فتحي.

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