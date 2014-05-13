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بالصور.. محافظ المنوفية يتفقد لجان امتحانات المرحلة الإعدادية المنوفية

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بالصور.. محافظ المنوفية يتفقد لجان امتحانات المرحلة الإعدادية المنوفية بالصور.. محافظ المنوفية يتفقد لجان امتحانات المرحلة الإعدادية المنوفية

قام الدكتور أحمد فوزي محافظ المنوفية صباح اليوم بتفقد لجان امتحانات المرحلة الاعدادية للإطمئنان علي سير الامتحانات ومتابعة الإجراءات المقرر اتخاذها لضمان ضبط عملية الإمتحان وحل أي مشاكل قد تواجه الطلاب والطالبات والتأكد من أن الامتحانات مطابقة للمناهج الدراسية وخالية من الصعوبات وقد قام المحافظ بسؤال بعض الطلاب عن مدي سهولة الامتحان حيث أكدوا أنه في مستوي الطالب المتوسط وأن جميع الأسئلة في إطار المناهج الدراسية ولا تحتوي علي أيه غموض جاء ذلك خلال تفقده مدرسة دار التربية الاعدادية التجريبية للغات بشبين الكوم حيث رافقه وكيلة وزارة التربية والتعليم كما شملت الجولة تفقد المدرسة الاعدادية الرياضية الثانوية التجريبية للبنات وبها 4 لجان لطلاب الصف الثاني الثانوي حيث يؤدون امتحان في مادة التفاضل واطمئن علي سير الامتحانات باللجان وشدد المحافظ علي ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب أثناء فترة الإمتحان لضمان تركيز الطلاب ودقة الاجابة علي الاسئلة.

 

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