محلب من السويس: ملتزمون بالشفافية في الانتخابات الرئاسية وسيكون يوم حضاري‎

قال المهندس محلب ان الحكومة ملتزمة بالشفافية والحيادية، والمضى قدما فى تحقيق الاستحقاق الثانى لخارطة الطريق ، وسوف يكون يوم الانتخابات يوم حضارى وسوف يثبت الشعب المصرى للعالم كله ارادته الحره.

وأشار محلب إلى انه تم وضع خطط تنسيقية كاملة بالتعاون بين وزارة الداخلية والقوات المسلحة لتأمين العملية الانتخابية، وهناك عمل دؤوب من وزارة التنمية الإدارية بالتعاون مع وزارة الخارجية فيما يتعلق بعملية تصويت المصريين بالخارج، مؤكدا من جديد ان الحكومة ملتزمة بالحيادية المطلقة والوقوف على مسافة واحدة من المرشحين.

وتفقد محلب العقار رقم 7 بالمرحلة الثانية من المشروع الاجتماعى للاسكان والذى يضم 3 الاف وحده، وشدد على ضرورة توصيل كافة المرافق للمشروع، من المياة والصرف الصحى، ورصف الطريق المؤدى إلية، واستمع إلى شرح تفصيلى من مهندس المشروع الذى أوضح ان المشروع يضم 3000 وحده ، مساحة كل منها 75 متر وتضم 3 غرف.