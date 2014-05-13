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بلاغ يتهم نقيب المعلمين بالمنوفية بانتمائه للإخوان وتعيين أعضاء الجماعة بالنقابة

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بلاغ يتهم نقيب المعلمين بالمنوفية بانتمائه للإخوان وتعيين أعضاء الجماعة بالنقابة بلاغ يتهم نقيب المعلمين بالمنوفية بانتمائه للإخوان وتعيين أعضاء الجماعة بالنقابة

نقابة المعلمين

تقدم مندوب بنك نقابة المعلمين الفرعية بشبين الكوم ببلاغ إلى قسم الشرطة يتهم فيه نقيب المعلمين وأمين الصندوق بانتمائهم لجماعة الإخوان وتعيينهم أعضاء جدد بالنقابة ينتمون للجماعة دون وجه حق ، وتم تحرير محضر بالواقعة .

تلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية إخطارا من رئيس مباحث شبين الكوم بتلقيه بلاغا من عبد الواحد مصطفى -44 سنة- مندوب بنك نقابة المعلمين الفرعية بمدينة شبين الكوم ومقيم قرية المصيلحة بتضرره هو وزملائه من عبد الرحمن عبد الغفار امين صندوق النقابة ، والسيد السيد خليل نقيب المعلمين بانتمائه لجماعة الإخوان وتعيين موظفين جدد تابعين من أعضاء الجماعة لتلك النقابة.

تم تحرير محضر رقم 2760 إدارى قسم شبين الكوم ، وباشرت النيابة التحقيق .

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