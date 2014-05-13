ضبط 3 متهمين بأسوان بحوزتهم عدد من الأسلحة النارية

تمكنت حملة أمنية مكبرة إستهدفت تجار الأسلحة بمركز كوم امبو برئاسة العميد خالد الشاذلى رئيس مباحث المديرية من ضبط 3 متهمين وبحوزتهم 4 قطع اسلحة نارية.

تمكنت الحملة من ضبط شاذلى عبده احمد علي -35 سنة- مزارع ومقيم عزبة العرب دائرة مركز كوم امبو والمطلوب للتنفيذ عليه في جناية سرقة بمركز نصر النوبة بالسجن ” ثلاث سنوات ” وبحيازته بندقية آلية و8 طلقات من ذات العيار و1 خزينة خاصة بالسلاح المضبوط و” فرد خرطوش محلي الصنع و 1 طلقه ، تحرر عن ذلك المحضر رقم ( 2769 ) إداري مركز كوم امبو لسنة 2014.

كما تم ضبط شاذلي سيد منصور -36 سنة- عامل ومقيم الضما دائرة مركز كوم امبو والمطلوب التنفيذ عليه في قضية ” سرقه كابلات ” الحكم خمس سنوات جنايات نصر النوبة وبحيازته بندقية خرطوش ” و 2 طلقة من ذات العيار ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ( 2770 ) إداري مركز كوم امبو لسنة 2014 ، وحسين علي محمد إبراهيم -20 سنة- عامل ومقيم الضما وبحيازته 1 سلاح ناري عبارة عن ” فرد روسي محلي الصنع و2 طلقه من ذات العيار ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ( 2771 ) إداري مركز كوم امبو لسنة 2014م.